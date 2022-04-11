توجه مسئولان به جهاد تبیین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش صبح امروز در آیین بزرگداشت سالروز شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که در مرکز پشتیبانی و آموزش نزاجا برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: از همه عزیزان و فرماندهانی که به فرهنگ شهادت احترام گذاشتند و در این مجلس نورانی مزین به نام و سیره شهدا حضور یافتند تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص توجه و پرداختن به فریضه جهاد تبیین، گفت: بر همه ما واجب است تا نسبت به انجام این فریضه تمام تلاش خود را به کار بندیم و در عرصه‌های مختلفی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رشد و پیشرفت داشته و اقتدار آفرینی کرده است جهاد تبیین را به منصه ظهور برسانیم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه همه ارزش‌ها، اقتدار آفرینی‌ها، دستاوردها و گام‌های بلندی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در طول عمر با برکت خود برداشته است مرهون تبعیت از ولایت فقیه است؛ افزود: ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان (عج) صراط مستقیم شیعیان و مسلمین جهان محسوب می‌شود.

امیر حیدری ولایت فقیه را ادامه سیره نبوی، علوی و پیرو سیره مهدوی عنوان کرد و افزود: امروز صراط مستقیم ما مقام معظم رهبری و ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای است.

وی با اشاره به ابعاد شخصیتی شهید صیاد شیرازی تصریح کرد: مجلس امروز بنام شهید بزرگواری است که ذوب در مقام ولایت بوده است؛ شهید صیاد شیرازی بنده حقیقی و محض خدا بود و اخلاص ایشان، زبانزد بود. بندگی خدا بارزترین صفت این شهید بزرگوار است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: دومین شاخصه این شهید بزرگوار اطاعت پذیری از ولی فقیه زمان بود؛ ایشان چشم به لسان ولایت و مطیع محض این مقام الهی بود.

امیر حیدری ادامه داد: ویژگی سوم سپهبد شهید صیاد شیرازی وحدت گرایی بود ایشان منادی وحدت بین ارتش و سپاه بود و در این مسیر تلاش می‌کرد و ارتش و سپاه را یک لشکر الهی می‌دانست.

وی با اشاره به تلاش عناصر ضد انقلاب در انحلال ارتش در دوران انقلاب اسلامی یادآور شد: ارتش مورد تایید معمار کبیر انقلاب اسلامی است و درست زمانی که ضد انقلاب به دنبال انحلال ارتش بود امام بزرگوار ما اجازه نداد تا این بازوی توانمند انقلاب با توطئه دشمنان قطع شود.