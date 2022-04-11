به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر احمدی امروز دوشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر همه کشورها به سمت پیشگیری از مصرف مواد مخدر رفته‌اند و ما نیز بایستی به امر آموزش در مرحله پیشگیری توجه کنیم.

وی با بیان اینکه وضعیت حضور معتادین متجاهر در سطح شهر خرم آباد در حال افزایش است و این امر منجر به بروز آسیب‌هایی می‌شود گفت: باید تصمیماتی در راستای ساماندهی این افراد اتخاذ شود.

معاون فرماندار خرم آباد عنوان کرد: اگر ما بتوانیم یک نفر معتاد را بهبود و به آغوش خانواده برگردانیم رسالت خود را انجام داده‌ایم و در این راستا همه دستگاه‌های متولی باید در حوزه پیشگیری و درمان این افراد، اقدام جدی به عمل آورند.