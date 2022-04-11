تعطیلی سوال برانگیز موزه نفت سوزها در کرمان/ لزوم بازگشایی فوری

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: چند سال قبل بود که تبدیل شدن کنسولگری سابق انگلیس در کرمان به محل نگهداری احشام به دلیل ارزش معماری این ساختمان تاریخی در صدر اخبار قرار گرفت و بعد از پیگیری استاندار وقت کار بازسازی عمارت مرکزی این مجموعه برای تبدیل شدن به موزه آغاز شد.

مجموعه باغ آقا یا همان کنسولگری سابق انگلیس در کرمان مجموعه شامل چندین خانه و در نهایت عمارت مرکزی است که در خیابان زریسف کرمان قرار گرفته است.

این عمارت که زیر مجموعه شرکت نفت است پس از مرمت به محل نگهداری وسایل گاز سوز قدیمی اختصاص یافته و صدها شیء نفت سوز از سراسر کشور جمع آوری و در عمارت مرکزی نگهداری شد.

همچنین آثار و اسناد مربوط به شرکت نفت وسایل خاصی مانند یخچال نفت سوز، چراغ‌های نفتی کالسکه‌ها، ویدئو پروژکتورهای نفتی، رادیو نفت سوز، پنکه نفت سوز و … در این موزه نگهداری می‌شود.

این موزه عملاً پس از بازسازی و مرمت اواخر سال ۹۹ به عنوان پنجمین موزه از موزه‌های صنعت نفت احداث شد و به شماره ۳۱۷۸۵ در فهرست آثار ملی قرار گرفت.

موزه نفت سوزه‌ای بنایی باقیمانده از دوران زندیه

این عمارت توسط سید ابوالحسن خان بیگی در دوره زندیه در کرمان ساخته شد و بعدها به محل استقرار کنسولگری انگلیس تعلق گرفت و بعد از خروج انگلیسی‌ها از این مجموعه این ساختمان که به باغ آقا شهرت دارد به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار شد و پس از ملی شدن صنعت نفت مالکیت این مجموعه به شرکت ملی نفت ایران منتقل شد.

اما طی سال‌ها این عمارت رها شد و به مرور زمان دچار فرسودگی و تخریب شد و پس از بازسازی کاربری موزه یافت، خانه‌هایی نیز در اطراف عمارت مرکزی قرار دارد که این خانه‌ها همچنان کاربری مسکونی دارند.

فعالیت این موزه در حالی ادامه یافت که اواخر سال گذشته مدیریت موزه به شرکت نفت استان واگذار شد و عملاً از چند ماه قبل دربهای موزه به روی مردم بسته شد.

تعطیلی موزه در پیک سفرهای نوروزی

نکته اصلی اینکه در حالی که هیچ مشکل فنی و غیر قابل حلی در موزه وجود نداشته است اما در ایام پیک سفرهای نوروزی در شهر کرمان، موزه تعطیل شده است.

در حالی که عملاً دربهای این موزه طی ماههای اخیر به روی مردم بسته بوده است اما مدیرموزه نفت سوزه‌ای کرمان در گفتگویی تعطیلی این موزه را تکذیب کرده است! محسن اسماعیلی تغییرات اداری را دلیل بسته شدن این موزه از بهمن ماه اعلام کرده است و شیوع کرونا را نیز دلیل بسته شدن دربهای موزه در ماههای قبل از بهمن دانسته است.

این در حالیست که گمانه زنی‌هایی در خصوص تعطیلی دائمی موزه و یا جابجایی اقلام موزه به یکی از استان‌های همجوار نیز در فضای مجازی مطرح شده است که این گمانه زنی‌ها نیز نفی شده است و گفته شده موزه به زودی بازگشایی می‌شود.

مشکلات موزه رفع و بازگشایی شود

موزه صنعت نفت در کرمان یکی از پتانسیل‌های مهم گردشگری در شهر تاریخی – مذهبی کرمان است که جدای از گمانه زنی‌ها و شایعات نگهداری و حفظ این داشته‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

سیاست بازگشایی موزه‌ها از ماه‌ها قبل کلید خورده است

این مجموعه با توجه به غنای اشیای موزه و معماری بی نظیر دوران زندیه یکی از شاخص ترین بناهای تاریخی کرمان است که تلفیقی از باغ و عمارت شکیل و بسیار زیباست که می‌تواند سالیانه هزاران گردشگر را به خود جذب کند.

این مجموعه با توجه به غنای اشیای موزه و معماری بی نظیر دوران زندیه یکی از شاخص ترین بناهای تاریخی کرمان است که تلفیقی از باغ و عمارت شکیل و بسیار زیباست

پس از واکسیناسیون عملاً سیاست بازگشایی موزه‌ها از ماه‌ها قبل کلید خورده است و بازگشایی موزه نفت سوزها نیز امری ضروری است و عملاً تعیین نیروی اداری این موزه نیز نباید با تأخیر این چنینی مواجه شود و مردم کرمان از مسئولان مربوطه می‌خواهند نظارت‌های لازم برای بررسی دلایل بسته شدن درب‌های این موزه به روی مردم را انجام دهند تا موزه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی شود.

در همین زمینه با یکی از فعالان گردشگری در کرمان به گفتگو نشستیم، وی گفت تورهای گردشگری بسیاری در ایام نوروز در استان فعال بود و همچنان شاهد ورود مسافران برای زیارت به کرمان هستیم اما عملاً درب برخی از مکان‌های گردشگری به روی مردم و مسافران بسته است که می‌توان به موزه نفت سوزها که دارای یکی از زیباترین بناهای تاریخی شهر است و باغ بی رم آباد اشاره کرد.

ابراهیم یوسفی افزود: نکته اینکه هر دو این بناها مدتها به حال خود رها شده بود و پس از مطالبه گری رسانه‌ها و مردم کرمان باغ بی رم آباد مرمت شد اما هنوز درب‌های این بنا به روی مردم بسته است در حالی که در محور گردشگری زیارتی کرمان قرار گرفته است همچنین موزه نفت سوزها در خیابان زریسف نیز در حالی که بعد از کنترل کرونا همه موزه‌ها بازگشایی شده است تعطیل است.

وی عنوان کرد: برای جذب مسافر و گردشگر تمام امکانات و پتانسیل‌های گردشگری کرمان در دسترس مسافران قرار گیرد، در استان‌های دیگر مسئولان شهرها از هر گونه بنایی و امکانی برای جذب ثروت استفاده می‌کنند اما در کرمان مدیریت‌های برخی از بناهای جزیره‌ای انجام می‌شود و همین امر باعث برخورد سلیقه‌ای می‌شود.

محمد ایرانمنش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بازگشایی و فعالیت موزه نفت سوزها در شهری گردشگری و زیارتی مانند کرمان امری ضروری است، نباید فراموش کنیم که بی توجهی به داشته‌های تاریخی کرمان همان را نسبت بناها می‌کند که هم اکنون در باغ کلانتر می‌بینیم و این بنا به ویرانه‌ای تبدیل شده است. حالا که باغ آقا با اختصاص بودجه قابل توجه بازسازی شده است باید در اختیار مردم باشد و با تغییر کاربری بناهای موجود و خانه‌های در حریم باغ آقا به مکانی فرهنگی و هنری برای مردم تبدیل شود.

به خانه‌های اطراف موزه کاربری فرهنگی و مذهبی داده شود

وی افزود: ساختمان‌های متعدد در مجاور عمارت مرکزی موزه نفت سوزها قابلیت تبدیل شدن به مکانی فرهنگی و مذهبی را دارند و در این خصوص باید بازنگری انجام شود.

اسماعیل خردمند یکی دیگر از شهروندان کرمانی می‌گوید: متأسفانه نگاه کلان گردشگری در کرمان مشکل دارد، موزه‌ای مدتهاست تعطیل است و کسی سراغش را نمی‌گیرد که چرا در ایام نوروز تعطیل بوده است، وضعیت باغ هرندی را ببینید در قلب گردشگری کرمان قرار دارد اما علیرغم وعده‌های مسئولان میراث فرهنگی نه تنها احیا نشد بلکه به حال خود رها شده است.

وی گفت: در همه شهرهای تاریخی شاهد مدیریت‌های پویا و منسجم هستیم و این بناها بعد از تغییر کاربری و معرفی به گردشگران و مردم در چرخه گردشکری قرار می‌گیرند اما سوال می‌کنم که سرانجام بازسازی خانه شهر کرمان چه شد، حمام باغ لله به کجا رسید باغ کلانتر چرا بازسازی نمی‌شود، عمارت شتر گلو چرا بازسازی نمی‌شود؟ چرا برخی از این بناها بعد از مرمت رها شده‌اند و چرا برخی نیمه کاره‌اند؟ حتی هنوز گلزارها شهدای کرمان ساماندهی نشده است اینها همه به مدیریت‌ها بر می‌گردد.

استفاده از پتانسیل‌های مختلف گردشگری در کرمان باید در دستور کار قرار گیرد اما متأسفانه هر گاه بحث رکود گردشگری مطرح می‌شود مسئولان شانه خالی می‌کنند.