۸۰ درصد بخشداران خراسان شمالی در دولت سیزدهم تغییر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد عصر دو شنبه در دیدار مسئولان شهرستان گرمه که در استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: تغییرات و انتصابات باید در شأن دولت باشد. همچنین این تغییرات در راستای تحقق اهداف دولت و ایجاد تغییر محسوس در زندگی مردم باید قرار بگیرد.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: انتصابات در حوزه فرمانداران شهرستان‌ها به اتمام رسیده و هشتاد درصد بخشداران منصوب و اکثر مدیران کل دستگاه‌های اجرایی هم مشمول تغییرات شده اند لذا تغییرات مدیران شهرستانی هم همت فرمانداران را می‌طلبد.

وی به برنامه دولت مبنی بر اجازه اختیارات تام به استانداران اشاره کرد: افزود به زودی در دولت برای عزل و نصب مدیران کل و بسیاری از تصمیمات به استانداران اختیار تام خواهند داد که به تبع آن اختیارات شهرستان‌ها و فرمانداران نیز افزایش خواهد یافت.

حسین نژاد خاطر نشان کرد: مشارکت مردم در توسعه و ابادانی می‌تواند ما را در پیشبرد اهداف کمک کند.

حسین نژاد، تقویت نهاد ائمه جمعه را به معنای تقویت شهرستان دانست و افزود: افزایش اتحاد اجتماعی و باهم بودن در زیر لوای قرآن بسیار حائز اهمیت است و این مهم با تقویت نهاد ائمه جمعه میسر می‌شود.

وی به معضلات حوزه شهری هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر خودکفایی شهرداری‌ها باید طرح‌هایی جامع در راستای شناسایی استعدادهای شهری ارائه شود.