به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «بحر بی‌کران» با هنرمندی و سرپرستی عطاءالله ایمانی نوازنده سه تار، احمد مستنبط نوازنده تمبک و حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و دایره در ژانر موسیقی ایرانی به تازگی منتشر شده است.

«پیش درآمد اصفهان (یوسف فروتن)»، «آواز اصفهان»، «چهار مضراب اصفهان – ابوالحسن صبا»، «بداهه در عشاق – ورود به ابو عطا»، «ضربی ابوعطا – ابوالحسن صبا»، «آواز ابوعطا»، «چهار مضراب ابوعطا – ابوالحسن صبا»، «فرود به اصفهان»، «رنگ اصفهان- درویش خان» و «خیال تو- عطاالله ایمانی» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

در توضیح این آلبوم آمده است: آلبوم «بحر بی کران» حاصل بازسازی و بازنوازی آثار قدما، استادان یوسف فروتن، ابوالحسن خان صبا و درویش خان آمیخته با ذوق و قریحه شخصی است. قطعه «خیال تو» حاصل پردازش و طراحی ذهنی و استنباط شخصی از ردیف موسیقی ایرانی (دستگاه همایون) است که تلاشی برای حفظ و اشاعه موسیقی کلاسیک ایرانی به شکلی نوین و ریتمیک بوده است.

عطاالله ایمانی از جمله هنرمندانی که از سال ۱۳۸۲ مقدمات موسیقی و نوازندگی سه تار را نزد هنرمندانی چون صادق جدیری آغاز و پس از آن از محضر هنرمندان به نام دیگری از جمله جلال ذوالفنون، عطالله جنگوک، داریوش پیرنیاکان، داریوش طلایی، ارشد طهاسبی و مسعود شعاری استفاده کرد. این هنرمند در سال‌های ۸۶ و ۹۲ موفق به کسب مقام‌های اول و سوم نوازندگی سه تار در جشنواره موسیقی جوان شده است.