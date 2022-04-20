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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۱۷

با حضور هنرمندان شاخص موسیقی؛

«بحر بی‌کران» منتشر شد/ تلاش برای حفظ موسیقی با روشی نوین

«بحر بی‌کران» منتشر شد/ تلاش برای حفظ موسیقی با روشی نوین

«بحر بی‌کران» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی منتشرشده در حوزه آلبوم‌هاست که طی روزهای اخیر با حضور تعدادی از نوازنده‌های شاخص کشورمان پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «بحر بی‌کران» با هنرمندی و سرپرستی عطاءالله ایمانی نوازنده سه تار، احمد مستنبط نوازنده تمبک و حسین رضایی‌نیا نوازنده دف و دایره در ژانر موسیقی ایرانی به تازگی منتشر شده است.

«پیش درآمد اصفهان (یوسف فروتن)»، «آواز اصفهان»، «چهار مضراب اصفهان – ابوالحسن صبا»، «بداهه در عشاق – ورود به ابو عطا»، «ضربی ابوعطا – ابوالحسن صبا»، «آواز ابوعطا»، «چهار مضراب ابوعطا – ابوالحسن صبا»، «فرود به اصفهان»، «رنگ اصفهان- درویش خان» و «خیال تو- عطاالله ایمانی» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

«بحر بی‌کران» منتشر شد/ تلاش برای حفظ موسیقی با روشی نوین

در توضیح این آلبوم آمده است: آلبوم «بحر بی کران» حاصل بازسازی و بازنوازی آثار قدما، استادان یوسف فروتن، ابوالحسن خان صبا و درویش خان آمیخته با ذوق و قریحه شخصی است. قطعه «خیال تو» حاصل پردازش و طراحی ذهنی و استنباط شخصی از ردیف موسیقی ایرانی (دستگاه همایون) است که تلاشی برای حفظ و اشاعه موسیقی کلاسیک ایرانی به شکلی نوین و ریتمیک بوده است.

عطاالله ایمانی از جمله هنرمندانی که از سال ۱۳۸۲ مقدمات موسیقی و نوازندگی سه تار را نزد هنرمندانی چون صادق جدیری آغاز و پس از آن از محضر هنرمندان به نام دیگری از جمله جلال ذوالفنون، عطالله جنگوک، داریوش پیرنیاکان، داریوش طلایی، ارشد طهاسبی و مسعود شعاری استفاده کرد. این هنرمند در سال‌های ۸۶ و ۹۲ موفق به کسب مقام‌های اول و سوم نوازندگی سه تار در جشنواره موسیقی جوان شده است.

کد مطلب 5470425
علیرضا سعیدی

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