ادامه بازسازی شهر برف و آفتاب/۱۵۹۴ واحد آسیب دیده سی سخت ساخته شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها_ پژمان امیدی: ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شبی سرد، سی سخت معروف به دیار برف و آفتاب، مرکز شهرستان دنا به شدت لرزید.

زمین لرزه ۵.۶ ریشتری در همجواری دنا تمام زیرساخت‌ها را دچار آسیب کرده بود.

ساختمان‌های شهر سی سخت به یکباره تن به خاک داده و سازه‌های سقوط کرده حکایت از روزهای پیش روی سختی داشت.

سوز سرما و مردمان بی سرپناه

توپوگرافی کوهستانی شهری چسبیده به کوه دنا دست به دست زلزله داد تا سوز سرمای سی سخت با بی سرپناه شدن مردمان سرزمین برف و آفتاب دست به دست همدیگر دهد تا تراژدی تلخی در روزهای پایانی بهمن ماه رقم بخورد.

با وقوع زمین لرزه دستگاه‌ها یکی پس از دیگری رهسپار سی سخت شدند. آب و برق منطقه به علت تخریب قطع و گاز نیز به دلیل خطر انفجار از دسترس خارج شد.

زمین لرزه ۵.۶ ریشتری ۶۳ مجروح برجای گذاشت و قریب به دوهزار خانه را دچار خسارت کرد. در اطراف سی سخت روستاها نیز بی گزند نمانده و ۶۵ روستا گزارش خسارت خود را مخابره کردند.

تحقق فازهای مختلف امداد

فاز اول عملیات با محوریت امداد و نجات با خدمات دهی به ۶۳ مصدوم بیمارستانی و بیش از ۴٠٠ مورد کیس سرپایی عملیاتی شد.

با دستور متولیان کشور و پایان فاز اول، عملیات اسکان موقت در دستور کار قرار گرفت.

با توزیع صدها چادر که گلایه‌های مردمی برای بی نظمی توزیع را در پی داشت، فاز بعدی در کنار توزیع کانکس، آوار برداری بود. چرخه آوار برداری در مناطق مختلف شهرستان دنا آغاز و روستا نیز پوشش داده شد.

تخصیص تسهیلات و کمک بلاعوض در کنار سیمان رایگان دیگر اقدام شکل گرفته فاز تخریب و ساخت بود.

نکته حائز اهمیت حضور فعال طلاب، نیروهای جهادی و مردمی در فازهای مختلف امداد رسانی در سی سخت بود.

مردم سی سخت شب‌ها و روزهای سرد زمستان را نجیبانه و سخت طی کرده و آغاز سال ۱۴٠٠ همزمان با عملیات گسترده ساخت و سازها بود.

هرچند بخش زیادی از قول‌های متولیان بر اساس زمان بندی انجام شده محقق و اجرایی نشد، اما فاز ساخت و سازها با همه نیست‌ها و کمبودها جریان داشت.

مسئولان و متولیان در برهه‌های مختلف زمانی به مناطق زلزله زده سرکشی کرده و در جریان روند اجرای مراحل ساخت قرار گرفتند.

آخرین تحولات شهر زلزله زده سی سخت

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در زلزله سی سخت، یک هزار و ۶۸٠ و احد کاملاً تخریب شد و بر اساس گزارش بنیاد مسکن، بیش از یک هزار و ۵٠٠ واحد به بهره‌برداری رسیده است.

کیامرث حاجی‌زاده افزود: سقف سایر واحدهای باقیمانده نیز تکمیل و در مرحله نازک‌کاری هستند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها همکاری بیشتری در این راستا داشته باشند، گفت: با همکاری بانک‌ها، واحدهای باقی مانده نیز سریع‌تر به بهره‌برداری می‌رسد.

تخصیص ۲۸٠ میلیارد تومان به زیرساخت دنا

حاجی زاده تصریح کرد: بهبود ارائه تسهیلات تکمیل تمام واحدها را رقم خواهد زد.

حاجی زاده گفت: سه هزار واحد مسکونی نیز در این زلزله تعمیر و ۲۸۰ میلیارد تومان برای حوزه زیرساختی دنا تخصیص و رقمی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به شهر سی‌سخت اختصاص یافت.

در این رهگذر پیش از این، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: تا انتهای حل مشکلات مردم زلزله زده سی سخت کنار آنها هستیم.

سردار حسین سلامی در آئین افتتاح ۱۵٠ واحد مسکونی در شهر زلزله زده سی سخت، افزود: امید است بتوانیم دینی که مردم بر عهده ما دارند را ادا کنیم.

وی تصریح کرد: خدا را شاکریم که یکسال پس از ورود سپاه و بسیج برای کمک به مردمی که آسیب دیده بودند، ۱۵٠ واحدی که ساخت آن به سپاه واگذار شد، سه ماه قبل تحویل داده شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: حسب قولی که به مردم داده بودیم در منطقه حضور یافتیم تا مشکلات نیز بررسی و حل شود.

سردار سلامی در پایان با تبریک سال جدید، گفت: ان شا الله سال جدید، سال پایان سختی‌های سی سخت است.

آخرین آمارها از زمین لرزه سی سخت

مدیرکل بنیاد مسکن کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۵۹۴ واحد تخریبی زمین لرزه سی سخت ساخته و تکمیل شد.

سید اسماعیل میرباقری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با وقوع زمین لرزه، ساخت یکهزار واحد در شهر سی سخت، ۶۸٠ واحد شامل ۵۸٠ واحد در روستاهای شهرستان دنا و ۱٠٠ واحد در شهرستان بویراحمد هدفگذاری شد.

۱۵۹۴ واحد تخریب شده در زلزله سی سخت ساخته شد

وی تصریح کرد: ۱۵۹۴ واحد تخریب شده در زلزله سی سخت ساخته و تکمیل شده، اما نما و نازکاری و کارهای جزئی برای آنها وجود دارد.

میرباقری به تسهیلات تکمیلی مصوب سفر ریاست جمهوری به استان اشاره و ابراز داشت: ۵٠ میلیون تومان تسهیلات تکمیلی به شهر و ۴٠ میلیون تومان به بخش روستایی تخصیص یافت.

وی افزود: از شش بانک عامل چهار بانک عملکرد خوبی داشته و دو بانک خروجی مناسبی نداشته‌اند.

تکمیل تمام واحدها در تیرماه

میرباقری از عملکرد بیش از ۹٠ درصدی برخی از بانک‌ها در ارائه تسهیلات تکمیلی خبر داد و ابراز داشت: برخی از بانک‌ها تا ۶۵ درصد ارائه تسهیلات پیش از سال جدید داشتند که هنوز تغییری در عملکرد آنها دیده نشده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت: در صورت تحقق همه هدفگذاری ها، تیرماه تکمیل واحدهای مسکونی سی سخت را خواهیم داشت.

میر باقری در پایان گفت: همچنین در محور مقام سازی ها، ۴٠٠٠ واحد سهمیه روستایی استان بوده که سقف تسهیلات از ۱٠٠ میلیون تومان به ۲٠٠ میلیون تومان رسیده و اولویت با دریافت کنندگان ۱٠٠ میلیون تومان اول است.

فرمانداری شهرستان دنا آماری از آخرین وضعیت زمین لرزه سی سخت پیرو انتشار در گزارش ارائه نداد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۹٠ درصد واحدهای آسیب دیده در زلزله سی سخت ساخته شده و در مراحل پایانی تکمیل قرار گرفته است و شهر برف و آفتاب که رنگ و رخسار باغات انگور و چشمه‌های خروشانش با تلخی زلزله پیوند خورده بود، بار دیگر جویبارها در رگ به رگ باغ‌هایش جاری شده و این بار مردمانش با خیالی آسوده و فارغ از سوز سرما به تولید و امرار معاش می‌پردازد.