افراد سالمند در چه شرایطی روزه بگیرند/ هشدار به سالمندان دیابتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دلبری به موضوع روزه داری در دوره سالمندی، به عنوان یکی از مسائل مهم این روزها پرداخت و گفت: تهدید اصلی روزه داری در دوره سالمندی، کم آبی است.

وی بر روزه داری سالمندان با نظر پزشک معالج تاکید کرد و افزود: روزه داری بدون نظر پزشک، ممکن است سالمندان عزیز را با مخاطراتی همچون کم آبی بدن روبه‌رو کند و شرایط روزه داری را سخت کرده و یا باعث مشکلات جسمی همچون یبوست بشود.

دلبری ادامه داد: در صورت موافقت پزشک با روزه داری فرد سالمند، باید آب مورد نیاز بدن، در طول مدت افطار تا سحر تأمین شود، چون در دوره سالمندی به رغم کم آبی بدن، تشنگی کمتر احساس می‌شود، لذا نیاز است که روزانه ۸ تا ۱۰ لیوان مایعات مصرف بشود و سالمندان روزه دار حتماً این حجم از مایعات را در مدت زمان افطار تا سحر میل کنند.

وی افزود: بهتر است سالمندان افطار را با یک لیوان آب ولرم یا شیر ولرم همراه با عسل و خرما آغاز کنند، و فاصله بین افطار تا شام حداقل دو ساعت باشد و سعی شود که با غذای سبک مانند سوپ، افطار کنند، ضمن آنکه دقت داشته باشند تا به هنگام سحر، غذاهای سنگین و چرب مصرف نکنند و از نوشیدن حجم زیادی از مایعات، قبل از خوردن سحری بپرهیزند، چون مصرف زیاد مایعات قبل از خوردن سحری می‌تواند باعث نفخ معده و یا مشکلات گوارشی بشود.

دلبری گفت: سالمندان در نظر داشته باشند که بعد از خوردن غذای سحری، بلافاصله برای خوابیدن به بستر نروند و حتماً ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت فاصله زمانی بین خوردن سحری تا زمان خوابیدن را رعایت کنند.

وی همچنین به سالمندان روزه دار توصیه کرد: در طول روز ورزش نکنند و اگر خواستند که ورزش کنند، ورزش سبک و در حدود ۱۵ دقیقه انجام بدهند. و زمان مناسب برای انجام حرکات ورزشی، بعد از افطار و به صورت سبک است.

دلبری افزود: اگر سالمندان عزیز دارای بیماری هستند که نیاز به مصرف منظم دارو دارند و یا عدم مصرف آن در طول روز می‌تواند مخاطرات جسمی و یا روحی – روانی در پی داشته باشد، حتماً از روزه داری بپرهیزند و در صورتی که اصرار بر روزه داری داشته باشند و بخواهند زمان مصرف داروی خود را براساس زمان سحر و افطار تغییر بدهند، حتماً باید با مشورت پزشک معالج این کار را انجام بدهند، چون حتی در برخی از بیماری‌ها، تغییر ساعت مصرف دارو و افزایش فاصله زمانی در میان نوبت‌های مصرف دارو، می‌تواند مشکلاتی را برای فرد ایجاد کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تصریح کرد: حتماً پزشک باید اجازه گرفتن روزه را به سالمندان بدهد و سالمندان خودسرانه نباید نسبت به تغییر زمان مصرف داروها و روزه داری اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به اینکه روزه داری برای سالمندان مبتلا به دیابت می‌تواند خطرناک باشد، افزود: روزه داری برای افراد مبتلا به دیابت و به ویژه بیمارانی که انسولین تزریق می‌کنند، خطرناک است، به طوری که گرسنگی طولانی می‌تواند مشکلات جدی برای آنها ایجاد کند. لذا، به هیچ وجه اجازه روزه داری ندارند و افرادی که قرص مصرف می‌کنند، برای روزه داری، باید اجازه پزشک معالج خود را کسب کنند، چرا که پایین آمدن قند خون کمتر از ۷۰ و بیشتر از ۲۵۰ تا ۳۰۰، خطر جدی در بر دارد و باید روزه داری در هر ساعت از روز که باشد، قطع شده و فرد افطار کند.