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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۲۶

سید عمار حکیم:

جامعه بین الملل بیننده بی‌طرف حملات تروریستی در افغانستان نباشد

جامعه بین الملل بیننده بی‌طرف حملات تروریستی در افغانستان نباشد

رهبر جریان «حکمت ملی» عراق ضمن محکوم کردن حملات تروریستی روز گذشته در کابل، گفت: جامعه بین الملل بیننده بی‌طرف حملات تروریستی در افغانستان نباشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر این جریان با صدور بیانیه‌ای حملات تروریستی در افغانستان را محکوم و تأکید کرد: در اوج ماه مبارک رمضان، بار دیگر تروریسم تاریک‌اندیش شیعیان هزاره افغانستان را در زنجیره حمله به پیروان مکتب اهل بیت (ع) هدف قرار داد. این بار مدارس پسرانه در مرکز کابل هدف انفجار قرار گرفت.

وی در ادامه این پیام آورده است: این حملات مکرر را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم که به یاری ملت افغانستان برخیزد و بیننده بی‌طرف این اقدامات نباشد. رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان ضمن ابراز همدردی با ملت مسلمان افغانستان، از خداوند برای شهدا طلب رحمت و برای مجروحان طلب شفای عاجل کرد.

روز گذشته ۳ انفجار غرب کابل، پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. روزنامه «۸ صبح» به نقل از منابع مطلع نوشته در انفجار مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل، ۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند. در همین حال، منابع دیگر تأکید کردند در پی ۲ انفجار پی‌درپی در مدرسه «عبدالرحیم شهید» نیز دست‌کم ۲۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5471266

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