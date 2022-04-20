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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱:۵۳

امروز رخ داد؛

وقوع انفجار در مرکز «کابل»

وقوع انفجار در مرکز «کابل»

منابع رسانه‌ای از وقوع یک انفجار در مرکز «کابل» پایتخت افغانستان خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای از وقوع یک انفجار در مرکز «کابل» پایتخت افغانستان خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش، تاکنون جزئیاتی از این انفجار و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است.

روز گذشته ۳ انفجار غرب کابل، پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. روزنامه «۸ صبح» به نقل از منابع مطلع نوشته در انفجار مرکز آموزشی ممتاز در غرب کابل، ۶ نفر به شهادت رسیده و ۱۰ نفر دیگر مجروح شده‌اند. در همین حال، منابع دیگر تأکید کردند در پی ۲ انفجار پی‌درپی در مدرسه «عبدالرحیم شهید» نیز دست‌کم ۲۰ نفر به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 5471556

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