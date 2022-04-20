اجتماع بزرگ نمک پروردگان حسنی در شهرستان مهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی گله‌داریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مُهر سه شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با ماه مبارک رمضان و ایجاد خاطره خوب از این ماه عزیز و پرخیر و برکت است.

وی افزود: این آئین به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر در محل مجتمع فرهنگی هنری مسلم ابن عقیل شهر مهر و با حضور ۴۰۰ نفر از نونهالان و روزه اولی‌های شهرستان به همراه والدین خود برگزار گردید.

این مقام مسئول افزود: در همایش نمک پروردگان حسنی اجرای قرائت قرآن، شعر، سرود، دکلمه، مسابقه مداحی همراه با اهدای جوایز و مولود خوانی اجرا شد.

حمزه محمدی فرماندار شهرستان مهر نیز در آئین، ضمن تقدیر و تشکر از حضور والدین در خصوص اهمیت روزه و روزه داری و تربیت فرزندان اظهار داشت: والدین و نهادها باید بیش از پیش از ظرفیت و پتانسیل‌های کودکان و آینده سازان جامعه در حوزه آشنایی با مباحث دینی و مذهبی استفاده کنند.



در ادامه حجت الاسلام علیرضا سفار امام جمعه شهرستان مهر ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام و آغاز هفته اکرام اظهار داشت: چنین مراسمی موجب رشد و شکوفایی و ایجاد انگیزه کودکان و نوجوانان در حوزه فرهنگی و مذهبی خواهد شد.

وی در خصوص اهمیت نماز و روزه و احکام شرعی این ماه مبارک و همچنین مسائل روزه داری مطالبی را بیان کرد.

پس از اقامه نماز مغرب وعشاء، ۴۰۰ نفر از نونهالان و روزه اولی‌های شهرستان مهر به همراه والدین خود بر سر سفره افطار نشستند و روزه خود را افطار کردند.