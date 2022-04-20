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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۸:۳۲

اجتماع بزرگ نمک پروردگان حسنی در شهرستان مهر

اجتماع بزرگ نمک پروردگان حسنی در شهرستان مهر

مهر- اجتماع بزرگ روزه اولی‌ها و روزه کله‌گنجشکی‌های شهرستان مهر با عنوان «نمک پروردگان حسنی» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی گله‌داریان فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مُهر سه شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با ماه مبارک رمضان و ایجاد خاطره خوب از این ماه عزیز و پرخیر و برکت است.

وی افزود: این آئین به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر در محل مجتمع فرهنگی هنری مسلم ابن عقیل شهر مهر و با حضور ۴۰۰ نفر از نونهالان و روزه اولی‌های شهرستان به همراه والدین خود برگزار گردید.

این مقام مسئول افزود: در همایش نمک پروردگان حسنی اجرای قرائت قرآن، شعر، سرود، دکلمه، مسابقه مداحی همراه با اهدای جوایز و مولود خوانی اجرا شد.

حمزه محمدی فرماندار شهرستان مهر نیز در آئین، ضمن تقدیر و تشکر از حضور والدین در خصوص اهمیت روزه و روزه داری و تربیت فرزندان اظهار داشت: والدین و نهادها باید بیش از پیش از ظرفیت و پتانسیل‌های کودکان و آینده سازان جامعه در حوزه آشنایی با مباحث دینی و مذهبی استفاده کنند.

در ادامه حجت الاسلام علیرضا سفار امام جمعه شهرستان مهر ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام و آغاز هفته اکرام اظهار داشت: چنین مراسمی موجب رشد و شکوفایی و ایجاد انگیزه کودکان و نوجوانان در حوزه فرهنگی و مذهبی خواهد شد.

وی در خصوص اهمیت نماز و روزه و احکام شرعی این ماه مبارک و همچنین مسائل روزه داری مطالبی را بیان کرد.

پس از اقامه نماز مغرب وعشاء، ۴۰۰ نفر از نونهالان و روزه اولی‌های شهرستان مهر به همراه والدین خود بر سر سفره افطار نشستند و روزه خود را افطار کردند.

کد مطلب 5471270

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