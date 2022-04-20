به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات پنج وزن نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در شهر اولان باتور مغولستان برگزار شد که در پایان ناصر علیزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم به مدال طلا، ایمان محمدی و عارف حبیب اللهی در وزن ۶۳ و ۷۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

رده بندی پنج وزن نخست این مسابقات به شرح زیر است:



۵۵ کیلوگرم: ۱- یو شیوتانی (ژاپن) ۲- امانگالی بکبولاتوف (قزاقستان) ۳- آروجان حالاکوراکی (هند) و جسوربک اورتیبکوف (ازبکستان) … ۷- علی نوربخش (ایران)



۶۳ کیلوگرم: ۱- تینار شارشنبکوف (قرقیزستان) ۲- میرامبک آیناگولوف (قزاقستان) ۳- ایمان محمدی (ایران) و نیراج نیراج (هند)



۶۷ کیلوگرم: ۱- آکژول محموداف (قرقیزستان) ۲- ماخات یرژیپوف (قزاقستان) ۳- کودای ساکورابا (ژاپن) و عارف حبیب اللهی (ایران)



۸۷ کیلوگرم: ۱- ناصر علیزاده (ایران) ۲- جالگاسبای بردیموراتوف (ازبکستان) ۳- نورسلطان تورسینوف (قزاقستان) و کومار سونیل (هند)



۱۳۰ کیلوگرم: ۱- علیخان سیزداکوف (قزاقستان) ۲- کیم مین سئوک (کره جنوبی) ۳- مومینجان عبداله یف (ازبکستان) و رومان کیم (قرقیزستان) … ۷- امیر قاسمی منجزی (ایران)



در پایان روز نخست این رقابت‌ها قزاقستان با ۱۰۰ امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد، قرقیزستان با ۸۱ امتیاز دوم است و تیم ایران نیز با ۷۱ امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.