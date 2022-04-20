به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در آئین اختتامیه نخستین دوره جایزه بین‌المللی قرآنی «الرضوان» با بیان اینکه توجه به نیاز بشریت به آموزه‌های قرآنی، توسعه فعالیت در عرصه آموزش قرآن یک ضرورت است، اظهار کرد: در این راستا آستان قدس رضوی آمادگی دارد با محوریت حرم مطهر حضرت رضا(ع)، مجمع بین‌المللی معلمان قرآن را تشکیل دهد.

قائم مقام تولیت آستان قدس افزود: ترویج قرآن کریم و تقویت نقش آن در زندگی، نیازمند برنامه‌ریزی در چهار حوزه تلاوت، حفظ، تدبر و عمل به قرآن است که آستان قدس رضوی تعریف برنامه در این چهار محور را وظیفه خود می‌داند.

وی با بیان اینکه در حوزه تلاوت قرآن و آموزش روخوانی و روانخوانی، غفلت بسیاری در کشور شده افزود: برای جبران آن، آستان قدس رضوی طرح «من قرآن را دوست دارم»، که ویژه آموزش روخوانی قرآن کریم در بستر فضای مجازی است را طراحی و اجرایی کرده و برای آموزش جامعه مخاطب هشت میلیونی در سراسر کشور هدف‌گذاری کرده است.

رحمتی تصریح کرد: پس از تلاوت قرآن، باید به سمت حفظ آن برویم و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص بر تربیت ۱۰ میلیون حافظ تاکید دارند، از همین رو باید نسبت به این حوزه نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

قائم مقام تولیت آستان قدس، دیگر برنامه این آستان مقدس را پرداختن به فهم و تدبر در قرآن ذکر و بیان کرد: اگر توانستیم در تلاوت قرآن موفق شویم و جمع کثیری از مردم را با خود همراه کنیم، به فهم و تدبر قرآن نیز خواهیم رسید.



وی گفت: مسئولیت بعدی ما، تلاش برای عمل به قرآن است و در این زمینه، وظیفه اصلی بر دوش معلمان قرآن است که جوانان را به گونه‌ای آموزش دهند تا در زندگی به قرآن عمل کنند.

رحمتی اظهار کرد: اگر زندگی ما قرآنی شود جامعه اسلامی تشکیل می‌شود و وعده تمدن نوین اسلامی نیز خود به خود محقق خواهد شد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: در این آستان مقدس، مسائل فرهنگی، ترویج علوم و معارف قرآن و عترت، به‌ویژه سبک زندگی و آموزه‌های رضوی مورد توجه ویژه است و تکلیف ما الگوسازی در ترویج معارف اسلامی با تاکید بر آموزه‌های رضوی و مقابله با بدعت‌ها و خرافات است.

وی افزود: قرآن و عترت دو بال دین هستند و ما وظیفه داریم این دو بال را به نسخه‌های اجرایی و عملیاتی در زندگی مردم تبدیل کنیم تا سعادتمند زندگی کنند.

رحمتی ادامه داد: مشکل امروز جهان اسلام این است که از ظرفیت قرآن به درستی بهره نبرده‌ایم، در حالی که طبق فرموده پیامبر اکرم(ص) اگر قرآن و اهل بیت(ع) را داشته باشیم، هیچ بن بستی در زندگی نخواهیم داشت.

قائم مقام تولیت آستان قدس افزود: اگر ما در جهان اسلام به معنای واقعی کلمه، به این حدیث پیامبر(ص) جامه عمل بپوشانیم و همه چیز را با قرآن و اهل بیت(ع) محک بزنیم، دیگر با مشکلاتی مانند انحرافات فکری مواجه نخواهیم بود.

وی گفت: برگزاری چنین جشنواره‌ای در کنار تقدیر از خادمان این عرصه، با هدف انسجام و هم افزایی معلمان قرآنی و شناسایی استعدادهای برتر این حوزه، کار بسیار پسندیده و ضروری است.