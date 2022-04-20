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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۹:۴۲

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام:

۵۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان ایلامی ساخته شد

۵۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان ایلامی ساخته شد

ایلام-مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: سال گذشته ۵۵۰ واحد مسکونی برای مددجویان ایلامی ساخته شده است.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ خدمت مسکن به مددجویان استان ارائه شده که از این تعداد ۵۵۰ مورد آن ساخت مسکن و بقیه نیز، تعمیرات، ساخت حمام و سرویس‌های بهداشتی بوده است.

وی گفت: تلاش ما این است در صورت همکاری دستگاه‌های دیگر مشکل مسکن مددجویان کمیته امداد استان در کوتاه مدت برطرف شود.

وی ادامه داد: یکی از دستگاه‌هایی که در زمینه تأمین مسکن مددجویان در کنار کمیته امداد بوده و با امداد همکاری نزدیک داشته است حوزه بسیج سازندگی سپاه بوده که مشارکت در ساخت ۶۳۰ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد از جمله این همکاری‌ها بوده است.

طاهری افزود: یکی از مشکلات کمیته امداد در زمینه ساخت مسکن مددجویان، تأمین زمین مورد نیاز بوده که در صورت تأمین زمین توسط دستگاه‌های متولی و همکاری آنها در این زمینه، رفع مشکل مسکن مددجویان به سرعت برطرف می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از چهار میلیارد تومان صرف تامین مسکن مددجویان ایوان شده است، گفت: شش واحد مسکونی برای نیازمندان فاقد مسکن ایوان با همکاری بسیج سازندگی سپاه انجام می‌گیرد.

کد مطلب 5471339

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