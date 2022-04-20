حاتمی: هر کسی در گرگان مربیگری کند محکوم به فینالیست شدن است

مهران حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدارهای شهرداری گرگان در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال که با صعود از این مرحله همراه بود، اشاره داشت و گفت: دیدارهای نیمه نهایی به لحاظ تاثیری که در سرنوشت تیم ها دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است و همین باعث سخت و سنگین شدن آنها می شود به خصوص وقتی مرحله به مرحله برگزار می شود و حریف هم به خودی خود از اعتبار و توانایی های بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: شیمیدر واقعا تیم بزرگی است، کادر فنی قوی دارد و یک مدیر تمام عیار پشت سر این تیم ایستاده است. البته شهرداری گرگان هم تیم کوچکی نیست، ای تیم متعلق به شهری است که بسکتبال برای مردم آن اهمیت بالایی دارد، یک شهرداری پشت سرش قرار گرفته و در کل از عقبه قابل توجهی برخوردار است. بنابراین دیدارهای مرحله نیمه نهایی که میان این دو تیم برگزار د واقعا سخت بود.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در پاسخ به این پرسش که «مهمترین عامل که باعث برتری تیم شما در مجموع چهار دیدار برابر شیمیدر شد، چه بود؟»، خاطرنشان کرد: شیمیدر تیم مقتدر و توانمندی است، نتایجی که در رقابت با این تیم به دست آوردیم به خصوص در دو دیدار خیلی نزدیک بود. در لحظات آخر بازی ها البته تمرکز بازیکنان من بالاتر بود. این موضوع فاکتوری مهم و تعیین کننده در این دیدارها بود که کمک کرد در همان لحظات آخر بتوانیم نتایج را جابه جا کنیم.

حاتمی تاکید کرد: شهرداری گرگان آمده بود که در مرحله نیمه نهایی یک نتیجه ایده آل رقم بزند، به همین دلیل بازیکنان خیلی مصمم و با انگیزه برابر شیمیدر قرار گرفتند و در مواقع لزوم هم تمرکز لازم را داشتند. البته که شهرداری گرگان تمرینات خوبی برای حضور در لیگ برتر داشت. ما تقریبا دو ماه زودتر از دیگر تیم ها تمرینات مان را آغاز کردیم و همین موضوع در انسجام تیمی خیلی تاثیرگذار بود.

وی همچنین به یک مسئله دیگر اشاره کرد و گفت: اگر در بسکتبال گرگان مربیگری کنی محکوم به فینالیست شدن هستی چراکه بسکتبال به قدری برای مردم این شهر اهمیت دارد که با جدیت و به عنوان یک اولویت آن را پیگیری می کنند. دعای همین مردم حامی است و خوشحالی آنها نقش حمایت کننده دارد.

سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در ادامه به برگزاری ۳ از ۵ دیدارهای نیمه نهایی که قرار است برای مرحله فینال هم اعمال شود، اشاره کرد و گفت: این شیوه برگزاری برای مسابقات تصویب شده است و ما هم اجرا می کنیم اما یک مشکل وجود دارد و اینکه وقتی نشست هماهنگی لیگ برتر تشکیل می شود تصمیماتی گرفته می شود، کسانی که در این تصمیم گیری ها نقش دارند آن لحظه متوجه نتیجه تصمیم شان نیستند. مهم است که هنگام بررسی یک پشنهاد، جوانب آن در نظر گرفته شود سپس رای داده شود. برای مراحل مختلف شیوه برگزاری متفاوتی مانند ۴ از ۷، ۳ از ۵ و ۲ از ۳ وجود دارد. به هر حال ما طبق مصوبه دیدارهای نیمه نهایی را برگزار کردیم، بازی های سختی هم بود به خصوص که به صورت متوالی هم برگزار شد.

حاتمی همچنین در مورد مرحله نهایی لیگ برتر و مجموعه دیدارهایی که شهرداری گرگان باید برابر ذوب آهن برگزار کند، گفت: ذوب آهن تیم مقتدر و با سابقه ای است. باید در سه دیدار برابر این تیم پیروز شویم تا جام قهرمانی را از آن خود کنیم اما فعلا تمرکزمان فقط روی بازی اول است. بعد از دیدار اول به دیگر دیدارهایی که باید برابر این تیم داشته باشیم، فکر می کنیم.