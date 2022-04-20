مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» برای نوجوانان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» به کوشش سید جواد بهشتی و ناصر نادری توسط انتشارات مدرسه برای نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این‌مجموعه شامل گزیده‌ای از آیات مبارک قرآن کریم، دعاها، مناجات، خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امام علی (ع) - دعاها و نیایش‌های امام سجاد (ع) و همچنین برخی ادعیه و زیارات است که هر کدام گنجینه‌ای از معارف و عقاید دینی را در خود حفظ کرده است. در گزینش این متون نیازها و علایق مخاطبان نوجوان و جوان در اولویت بوده است.