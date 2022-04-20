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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۲۴

توسط انتشارات مدرسه؛

مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» برای نوجوانان منتشر شد

مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» برای نوجوانان منتشر شد

انتشارات مدرسه مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» اثر سید جواد بهشتی و ناصر نادری را برای نوجوانان منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان مجموعه چهارجلدی «دری به باغ نور» به کوشش سید جواد بهشتی و ناصر نادری توسط انتشارات مدرسه برای نوجوانان منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این‌مجموعه شامل گزیده‌ای از آیات مبارک قرآن کریم، دعاها، مناجات، خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امام علی (ع) - دعاها و نیایش‌های امام سجاد (ع) و همچنین برخی ادعیه و زیارات است که هر کدام گنجینه‌ای از معارف و عقاید دینی را در خود حفظ کرده است. در گزینش این متون نیازها و علایق مخاطبان نوجوان و جوان در اولویت بوده است.

کد مطلب 5471371

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