به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، در آئین روزه اولی‌های دختران مدرسه ایران واقع در منطقه ۵ شهر تهران، خطاب به روزه اولی‌های اظهار کرد: شما به بارگاه و میهمانی خدا دعوت شده‌اید و خداوند شما را شایسته دانسته تا به محضرش بروید و تکلیف‌هایی را به دلیل شایستگی‌تان برای شما قرار داده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: شما دختران، باید برای خود آینده‌ای زیبا را رقم بزنید و از اکنون برای زندگی برنامه ریزی داشته باشید تا پرورش دهنده شهید سلیمانی‌ها باشید. شما که می‌خواهید سلیمانی باشید، پرورش دهنده سلیمانی هم خواهید بود.

وی خطاب به دختران دانش‌آموز روزه اولی گفت: امروز آمده‌ام برای شما دعا کنم تا روح‌های پاک و دل‌های صاف شما کمک کند که این کشور و مملکت به سرانجام و آینده‌ای درخشان نزدیک شود. از خدا می‌خواهم حالا که ما را به درگاه خود دعوت کرده به ما توفیق دهد تا از الگوهای زیبایی همچون دختر پیامبر به خوبی پیروی کنیم.

وی در پایان از مسئولان آموزش و پرورش که برنامه مذکور را تدارک دیدند تشکر و قدردانی کرد.