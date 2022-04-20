پالایشگاه شیراز باید سهم عوارض آلایندگی را پرداخت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید فارس، تاکید کرد: به شرط اینکه سهم استان از عوارض آلایندگی صنایع کم نشود، می‌توانیم برای تحقق درخواست‌های آنان کمک کنیم.

وی تصریح کرد: پالایشگاه باید مجوزی از وزارت دفاع بگیرد که از بودجه مسئولیت اجتماعی یا هر راه دیگری به زرقان کمک شود تا در دیگر موارد همراهی لازم با این مجموعه انجام شود. استاندار فارس با تاکید بر تأمین سلامت مردم، افزود: تفاهم نامه‌ای ۴ جانبه میان شهردار زرقان، محیط زیست، مالیات و پالایشگاه منعقد شود تا هم سهم زرقان و محیط زیست رعایت و هم پروژه‌های پالایشگاه انجام شود.

ایمانیه نظارت بر اجرای این پروژه را بر عهده معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گذاشت.

او درباره مشکلات آب یکی از شرکت‌های کشاورزی در زمینه تولید مرغ، گفت: بنا بوده که واحدهای تولیدی خودشان عهده‌دار هزینه انتقال آب شوند؛ یعنی تولیدکننده هزینه دهد و آبفا اجرا کند.

استاندار فارس خطاب به مسئولان حاضر در جلسه گفت: بررسی کنید که چند واحد در آن منطقه نیاز به آب دارند و تا اجرای این طرح آبفای روستایی به جای ۲ روز ۵ روز در هفته به این واحدها آب دهند تا مشکل آب حل شود.

ایمانیه درباره مشکل تعیین زمین یکی از بنگاه‌های اقتصادی حاضر در جلسه افزود: اگر بیشتر از ۵ درصد پیشرفت داشته باشد و مشروط به اینکه برنامه منظم یک ساله دهند مهلت می‌دهیم اما اگر زیر ۵ درصد پیشرفت دارد ابطال مجوز شود.

استاندار فارس درباره تقاضای بنگاه‌های اقتصادی درباره استمهال بدهی، گفت: ۲۰ درصد که در اختیار استان است، بانک انجام دهد و مابقی هم با نظر مثبت نگاه شود.

ایمانیه تاکید کرد: انتظار این است که دستور کارها شسته و رفته باشد؛ نظرات اتاق بازرگانی، مالیات، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک‌ها کارشناسان خبره و صاحب نظران را در نظر بگیرند تا موارد بررسی و نتایج در جلسه ستاد مطرح شود.