فراخوان محققان انگلیسی برای یافتن قطعات شهاب سنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، محققان انگلیسی معتقدند گلوله آتشین بزرگی که هفته گذشته از آسمان این کشور گذشت به فرود شهاب سنگی در منطقه شروپ شایر منجر شده است.

کارشناسان در اتحادیه UKFALL انگلیس معتقدند بخش هایی از شهاب سنگ به وزن ۵۰۰ گرم ( یک قرص نان) احتمالا در مناطقی در جنوب شروزبری فرودآمده است.

سیاره شناسان روزهای گذشته به جستجوی مناطق حومه ای شروپ شایر پرداختند و اکنون خواستار کمک مردم محلی برای یافتن سنگ های تیره رنگ و درخشان هستند.

لوک دالی از دانشگاه گلاسگو می گوید: ما فکر می کنیم حدود ۵۰۰ گرم شهاب سنگ در چهار قطعه در جنوب شروزبری روی زمین باقی مانده است.

همچنین محققان هشدار داده اند افرادی که قطعات شهاب سنگ را یافتند با دست و بدون محافظ آن را لمس نکنند. بلکه از فویل آلومینیومی یا پاکت ساندویچ استفاده کنند.

درهمین راستا از مردم خواسته شده تا اگر شی جالب توجهی را در باغچه یا مسیر گاراژ خانه شان یافته اند گزارش دهند.

به گفته محققان قطعات شهاب سنگ مذکور احتمالا سنگ هایی شیشه مانند به رنگ سیاه یا قهوه ای هستند و بزرگترین تکه آن احتمالا اندازه یک تخم مرغ خواهد بود.