اعطای مجوز ایجاد شعب داخلی و خارجی به دانشگاه ادیان ومذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک‌صد و شصت و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

منصور کبگانیان در حاشیه یک‌صد و شصت و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به بحث نهایی سازی سند ملی فناوری نانو در این جلسه گفت: امروز دو بحث مهم را در دستور کار قرار دادیم؛ اولین بحث مربوط به نهایی سازی سند ملی فناوری نانو بود که در جلسات متعددی کار کارشناسی‌اش انجام شده بود و در جلسه قبل شورای ستاد، برخی از موارد را مطرح و بررسی کردیم.

وی ادامه داد: در این جلسه چشم انداز سند ملی فناوری نانو اصلاح و نهایی شد و برای تطابق با دو برنامه ۵ ساله کشور حدود ۱۰ سال را در نظر داریم؛ یعنی با توجه به زمان بندی که محاسبه شد چشم انداز این سند تا سال ۱۴۱۲ به تصویب رسید.

کبگانیان با بیان اینکه راهبردها و اقدامات ملی ماده ۴ هم در یک‌صد و شصت و یکمین جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور نهایی شد، گفت: اقدام راهبرد ملی ماده ۴ با اقدامات ملی که ذیل این راهبرد بود و همچنین شاخص‌های مربوط به این اقدامات در دستور کار قرار گرفت؛ همچنین دستورکار دوم در ارتباط با بررسی گزارش عملکرد دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی و درخواست اصلاح اساسنامه این دانشگاه بود که در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی و تعداد دانشجویان خوب در مقاطع تحصیلی مختلف را داشتند و بررسی تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه در این جلسه صورت گرفت و گزارش عملکردی توسط رئیس دانشگاه ارائه شد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در ارتباط با درخواست دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، اصلاح چند بند از اساسنامه این دانشگاه درخواست شده بود که برخی از موارد تأیید و تصویب شد که یک بند آن مربوط به دادن مجوز به این دانشگاه برای ایجاد شعب داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از شورای گسترش شورای عالی در وزارت علوم تحقیقات و فناوری و با رعایت قوانین و مقررات بود.

وی در پایان اضافه کرد: بند دوم تکمیل و افزایش اعضای حقیقی هیئت امنای دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی بود که در گذشته دو نفر بود و اکنون اجازه داده شد که این تعداد تا ۴ نفر افزایش پیدا کند.