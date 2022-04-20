برگزاری جشن گلریزان در نیمه دوم ماه رمضان در کرمانشاه

بابک ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ستاد دیه یک ستاد مردم نهاد بوده که طبق قوانین برای آزادی سازی زندانیان غیر عمد از جمله زندانیان با بدهکاری مالی غیر کلاهبرداری، دیه، تصادفات، حوادث کارگاهی، مهریه و نفقه فعالیت میکند.
وی افزود: ستاد دیه از طریق ارتباط گرفتن با اداره زندانها و واحد مددکاری و بعد از شناسایی زندانیان غیر عمد تحقیقات را شروع کرده و پس از گذراندن مراحل قضائی و استعلامات جلسهای را با شاکی و متشاکی برگزار کرده و سعی در گرفتن تخفیف در پرونده و آزاد سازی زندانی دارد.
مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ ستاد دیه به گرفتن ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تخفیف و آزادسازی ۱۵۷ زندانی غیر عمد موفق شده است که در این بین ۱۵۱ زندانی آقا و هفت زندانی خانم آزاد شدهاند.
ترابی گفت: بر اساس برگزاری جشن گلریزان در سراسر کشور استان کرمانشاه اقدام به برگزاری این جشن در نیمه دوم ماه رمضان دارد.
وی خاطر نشان کرد: برای رعایت کردن دستورالعملهای بهداشتی این مراسم در چند مرحله و با دعوت از صنوف مختلف برگزار میشود.
ترابی بیان کرد: علاوه بر برگزاری جشن گلریزان افرادی به صورت ماهیانه به ستاد دیه کمک کرده و با شیوع ویروس کرونا و کم شدن مراسم ختم و عزاداری افرادی هزینههای این مراسمات را به ستاد دیه کمک کرده و برای آزاد سازی زندانیان غیر عمد تلاش میکنند.
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