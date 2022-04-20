به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، نمایندگان کمیسیونها برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان معرفی شدند.
کمیسیون داوران
* شهرزاد اللهیاری به عنوان نماینده داوران زن
*حسین نصیرنژاد به عنوان نماینده داوران مرد
کمیسیون مربیان
* کلثوم غلامی مطلق و راحله خیراللهزادهورزی به عنوان نمایندگان مربیان زن
* شهاب ریحانی و محمدرضا سامانی به عنوان نمایندگان مربیان مرد
کمیسیون ورزشکاران
* زهرا نعمتی، ویدا حلیمیان و گیسا بایبوردی به عنوان نمایندگان ورزشکاران زن
* غلامرضا رحیمی، اسماعیلی عبادی و محمدصالح پالیزبان به عنوان نمایندگان ورزشکاران مرد
با اعلام وزارت ورزش و جوانان، انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان، ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
نظر شما