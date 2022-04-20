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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۷

نمایندگان کمیسیون‌ها برای انتخابات تیروکمان معرفی شدند

نمایندگان کمیسیون‌ها برای انتخابات تیروکمان معرفی شدند

نمایندگان کمیسیون‌ها برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، نمایندگان کمیسیون‌ها برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان معرفی شدند.

کمیسیون داوران
* شهرزاد اللهیاری به عنوان نماینده داوران زن
*حسین نصیرنژاد به عنوان نماینده داوران مرد

کمیسیون مربیان
* کلثوم غلامی مطلق و راحله خیرالله‌زاده‌ورزی به عنوان نمایندگان مربیان زن
* شهاب ریحانی و محمدرضا سامانی به عنوان نمایندگان مربیان مرد

کمیسیون ورزشکاران
* زهرا نعمتی، ویدا حلیمیان و گیسا بایبوردی به عنوان نمایندگان ورزشکاران زن
* غلامرضا رحیمی، اسماعیلی عبادی و محمدصالح پالیزبان به عنوان نمایندگان ورزشکاران مرد

با اعلام وزارت ورزش و جوانان، انتخابات فدراسیون تیراندازی با کمان، ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5471549

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