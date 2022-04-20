بلاتکلیفی تنها کاندیدای زن انتخابات تیروکمان/ ۵ نفر تایید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام وزارت ورزش، برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ها در سال جاری از اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و تیروکمان هم فدراسیونی است که به خاطر زمان اتمام دوره ریاستش، در نوبت اول این انتخابات قرار دارد.

دوره ریاست غلامرضا شعبانی در فدراسیون تیروکمان ۱۸ اردیبهشت ماه به پایان می رسد و در اقدامی نادر مجمع انتخاباتی این فدراسیون دقیقا در همان روز برگزار می شود؛ شاید دلیل این این موضوع عمل به دستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست های هیات رئیسه برای ثبت نام به موقع از کاندیداها باشد.

در این دستورالعمل بر انجام فرآیند نام نویسی از کاندیداها در فاصله زمانی ۱۲۰ روز پیش از اتمام دوره ریاست فدراسیون تاکید شده است. بر همین اساس دی ماه سال گذشته ثبت نام کاندیداهای فدراسیون تیروکمان انجام شد و پروسه تایید صلاحیت آنها ادامه داشت تا امروز که زمان انتخابات مشخص شده است و ۵ نفر هم برای حضور در آن مجوز نهادهای ذی صلاح را گرفته اند.

در مهلت ۱۰ روزه ای که برای نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون تیروکمان تعیین شده بود ۱۳ نفر متقاضی ریاست در این فدراسیون شدند. از این میان و بعد از برگزاری جلسه کمیته تطبیق و تجدیدنظر پرونده افرادی مانند امید نجاری، کریم صفایی، امیر یگانه، حشمت الله کاظمی، مهدی خسروی، علیرضا رشیدی و محمدحسن شیخ کنار گذاشته و پرونده ۶ کاندیدای دیگر جهت تایید صلاحیت نهایی برای مراجع ذی صلاح ارسال شد.

امروز و در فاصله کمتر از سه هفته مانده به زمان مصوب برای تشکیل مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان این مراجع در مورد غلامرضا شعبانی بهار، حجت الله واعظی، رضا کیارستمی، محسن باقریان و محمد علی حسینی رای به حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای ریاست داده اند اما هنوز در تنها کاندیدای خانم این انتخابات یعنی سکینه قاسم پور رای مثبتی صادر نشده است.

البته تجربه گویای این مهم است که صلاحیت کاندیداها همیشه همزمان اعلام نمی شود و بعضا کاندیداها در فاصله کوتاه چند روزه تا زمان انتخابات تاییدیه صلاحیت خود را دریافت می کنند.

در هر صورت اینکه انتخابات ۱۸ اردیبهشت ماه فدراسیون تیروکمان که سراغاز مجامع انتخاباتی فدراسیون ها در سال جاری است حداقل با ۵ کاندیدا و حداکثر با ۶ کاندیدا برگزار خواهد شد.

دوره ریاست قانونی غلامرضا شعبانی بهار در تیروکمان دقیقا در همین روز به پایان می رسد. وی در مجمع انتخاباتی سال ۹۷ باکسب ۲۹ رای ریاست این فدراسیون را عهده دار شد.