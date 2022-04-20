برنامه ۶ میلیارد دلاری آمریکا برای توسعه نیروگاههای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت بایدن برنامه ۶ میلیارد دلاری را برای کمک به نیروگاههای هسته‌ای خود که با هزینه‌های فزاینده ای دست و پنجه نرم می‌کنند، را طراحی کرده است زیرا این کشور تصمیم دارد از تعطیلی ژنراتورهای خود جلوگیری کند.

به گفته وزارت انرژی آمریکا رآکتور انرژی هسته‌ای ایالات متحده بیش از نیمی از برق بدون کربن این کشور را تولید می‌کنند. اما ۱۲ راکتور دیگر از سال ۲۰۱۳ به دلیل رقابت انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌هایی که گاز طبیعی فراوان می‌سوزانند، تعطیل شده است.

علاوه بر این، پس از سونامی ۲۰۱۱ در نیروگاه فوکوشیما ژاپن و پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، هزینه‌های نگهداری از نیروگاههای هسته‌ای افزایش یافته است. این صنعت زباله‌های سمی تولید می‌کند که در حال حاضر در کارخانه‌ها ۲۸ ایالت آمریکا نگهداری می‌شوند.

عمده این توسعه نیروگاههای هسته‌ای برای تأمین برق مورد نیاز آمریکا صورت می‌گیرند چون بسیاری از نیروگاههای برق در این کشور تعطیل شده بودند، در همین خصوص جنیفر گرانهولم، وزیر انرژی آمریکا گفت که دولت از "هر ابزار موجود" استفاده می‌کند تا نیاز کشور را تا سال ۲۰۳۵ از طریق توسعه انرژی‌های پاک تأمین کند.