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۳ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۲

فایننشال تایمز خبر داد:

ساخت یک نیروگاه هسته ای جدید در آمریکا

ساخت یک نیروگاه هسته ای جدید در آمریکا

یک شرکت آمریکایی شب گذشته از تصمیم خود برای ساخت یک نیروگاه هسته ای جدید در آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، شرکت " NRG Energy ( شرکت تولید برق آمریکا) اعلام کرد که در حال تنظیم اولین درخواست برای ساخت یک نیروگاه هسته ای جدید در آمریکا است.

این شرکت که به دنبال ساخت دو مرکز برق هسته ای در تگزاس است، اعلام کرد که یک نقش پیشرو را در حرکت تولید برق آمریکا به سوی انرژی به صرفه (هسته ای) که در تغییرات جوی تاثیری ندارد، ایفا می کند .

"دیوید کرین" رئیس و مدیراجرایی این شرکت تصریح کرد:" این، روز جدیدی برای انرژی در آمریکاست."

این شرکت قرار است واحدهای جدید را در سالهای 2014 و 2015 برای تامین نیازهای رو به افزایش انرژی در تگزاس راه اندازی کند.

به گزارش مهر، آمریکا با برنامه هسته ای صلح آمیز ایران که صرفا برای تامین نیازهای انرژی این کشور دنبال می شود ، مخالفت می کند و این در حالی است که خود با نقض ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) در پی توسعه و مدرنیزه کردن زرادخانه و کلاهکهای هسته ای خود است.

هم اکنون آمریکا با داشتن 103 نیروگاه هسته ای فعال ، بالاترین آمار نیروگاههای هسته ای جهان را در اختیار دارد . 

کد مطلب 558295

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