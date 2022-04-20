برپایی اردوی تیم ملی بوکس نونهالان در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بوکس نونهالان ایران با ۴۵ بوکسور و سرمربیگری سینا بلانش در شیراز اردوی تدارکاتی خود را برپا کرده است.

تیم ملی بوکس نونهالان ایران خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی نونهالان آسیا در بحرین آماده می‌کند.