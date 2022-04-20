برپایی اردوی تیم ملی بوکس نونهالان در شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بوکس نونهالان ایران با ۴۵ بوکسور و سرمربیگری سینا بلانش در شیراز اردوی تدارکاتی خود را برپا کرده است.
تیم ملی بوکس نونهالان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی نونهالان آسیا در بحرین آماده میکند.
شیراز - تیم ملی بوکس نونهالان ایران برای آمادگی اعزام به رقابتهای قهرمانی آسیا در شیراز اردو زده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بوکس نونهالان ایران با ۴۵ بوکسور و سرمربیگری سینا بلانش در شیراز اردوی تدارکاتی خود را برپا کرده است.
تیم ملی بوکس نونهالان ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی نونهالان آسیا در بحرین آماده میکند.
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