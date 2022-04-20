به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، اولین جلسه نشست معاونان پژوهشی منطقه یک کشور در سال تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین با حضور معاون پژوهشی وزارت عتف و معاون پژوهشی دانشگاه تهران در سالن شهید سلیمانی دانشگاه تهران برگزار شد.
دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دراین نشست با اشاره به شعار سال یعنی تولید، دانشبنیلن و اشتغالآفرین که تاکید بیشتری بر پژوهش دارد، ابراز امیدواری کرد که از ظرفیتهای این شورا برای همافزایی و همکاری بیشتر استفاده شود.
ایجاد دوره های پسادکتری
صالحی در این نشست همچنین به اهمیت پستداکها در کشور اشاره کرد و افزود: موتور فعال پژوهش و فناوری پستداکها هستند و در سال گذشته در کشور ۱۵ هزار دانشجو دکترا فارغالتحصیل شدهاند که میزان جذب آنها به عنوان عضو هیأت علمی کمتر از ۵۰۰ نفر بوده است.
وی با تأکید بر اینکه در اولین جلسه شورای عتف بحث پست داک را مطرح خواهیم کرد، مهمترین مشکل در این حوزه را مشکل مالی عنوان کرد و افزود: به رغم مشکلات در سال جدید پستداک را رشد خواهیم داد.
معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: امسال سال رشد پست داک است و وظیفه ما این است که از این ظرفیت بهینه در کشور استفاده و با همکاری یکدیگر افراد درست را انتخاب کنیم.
صالحی فلسفه وجود کمیسیون مناطق را بررسی و حل مسائل و موضوعات دانشگاهها به صورت منطقهای اعلام کرد تا راه حل مناسبی برای آنها پیدا شود و برگزاری این نشستها صرفاً محلی برای بحثهای تکراری تبدیل نشود.
افزایش جایگاه ایران در مرجعیت علمی
وی در ادامه با اشاره به اهداف تعریف شده در حوزه پژوهش که برگرفته از شعار مقام معظم رهبری در سال جدید است، افزایش جایگاه ایران در مرجعیت علمی؛ افزایش اثربخشی پژوهش های علمی؛ ماموریتگرا کردن پایاننامههای علمی؛ ماموریتگرایی در حوزه علوم انسانی با هدف حل معضلات جامعه و ترویج و فرهنگسازی در زمینه پژوهش را از جمله این اهداف برشمرد.
صالحی اهم اقدامات اجرایی معاونت پژوهشی وزارت علوم را نمایهسازی نشریات داخلی در پایگاههای معتبر علمی بینالمللی؛ توسعه دورههای پسادکتری و تامین مالی آنها؛ ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی؛ ایجاد شبکه علمی کشور؛ راهاندازی و پیگیری استقرار صندوق شورای عالی عتف؛ ایجاد ارتباط و انعکاس فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی و معرفی دانشمندان و انجمنهای علمی در صدا و سیما و شبکههای اجتماعی عنوان کرد.
نمایه سازی نشریات علمی
معاون وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حمایت دانشگاهها از مجلههای علمی گفت: ۱۴۰۰ مجله وجود دارد که ۵۰ درصد آنها در حوزه علوم انسانی فعالیت میکنند و برنامه جدی ما نمایهسازی بینالمللی آنهاست.
وی با اعلام برگزاری کارگاههای آموزشی در این حوزه از مدیران مسئول و سردبیران مجلهها خواست در این کارگاهها شرکت کنند تا با جدی گرفتن این موضوع در سال آینده بتوان مجلات بیشتری را نمایهسازی کرد.
اهمیت شبکه ملی استان ها
معاون پژوهشی وزیر علوم، شبکه ملی آزمایشگاهی را اولویت جدی وزارت عتف اعلام کرد و افزود: در هر استانی مطالبه و درخواست برای ابزار، دستگاهها و تجهیزات مطرح میشود و ارائه تجهیزات به دانشگاههایی در اولویت خواهد بود که خدمات ملی ارائه کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: آزمایشگاههای تخصصی و فوق تخصصی برای ما بسیار اهمیت دارد و معیار ارائه خدمات ملی اهمیت این نوع آزمایشگاهها را نقض نمیکند.
صالحی تأکید کرد بر اساس آمایش منطقهای بررسی خواهیم کرد که در کدام بخش از کشور چه دستگاهی مورد نیاز است و شبکه ملی آزمایشگاهی در این راستا کمک خواهد کرد و تجهیزات به صورت آمایشی خریداری میشود.
معاون وزیر علوم در ادامه با اعلام اینکه هدف ما فعالکردن شبکه علمی است، افزود: بر اساس زیرساختهای موجود و بر اساس فازبندی شبکه علمی کشور را با همکاری دانشگاهها و پژوهشگاهها راهاندازی کنیم.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تشریح اهداف پژوهشی، با تاکید بر ضرورت تعیین ماموریت ویژه برای هر دانشگاه افزود: معاونت پژوهشی وزرات عتف موج ماموریتگرایی را زنده کرد و برای برخی دانشگاهها ماموریت خاصی را تعریف کرد که دانشگاهها بر اساس ظرفیتها و گروههایی که دارند میتوانند این کار را انجام دهند.
وی با اعلام اینکه در این راستا نشستهایی در دو استان خوزستان و کردستان با حضور استاندار تشکیل شده است، تاکید کرد دانشگاهها و پژوهشگاهها باید ماموریت ویژهای داشته باشند که لزوماً نباید لیست بلندی باشد بلکه میتواند سه موضوع باشد که ما بدانیم که این دانشگاه دارای این ماموریت خاص است و ما نیز از از آنها حمایت خواهیم کرد.
وی تاکید کرد که از این پس جلسات پژوهشی تکرار بحثها نخواهد بود، بلکه اتفاقاتی که انجام شده پایش و پیگیری شود.
پیمان صالحی در پایان با تاکید بر اینکه وزارت علوم این نشستها رابه تناوب در طول سال برگزار خواهد کرد، نشست بعدی را ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد که با همکاری و هماهنگی معاونت فناوری و نوآوری برگزار خواهد شد.
نظر شما