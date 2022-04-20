مجید اکبرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در شبهای قدر، علاوه بر ۲ پایگاه ثابت این اداره کل، دو پایگاه موقت و یک تیم سیار، در خدمت اهداکنندگان خون هستند.
وی با بیان این که تکنسینها در شبهای قدر در پایگاههای نمازی، قوامی، شاهچراغ، باغ جنت و اتوبوس سیار خون اهدا کنندگان را دریافت میکنند افزود: پایگاههای قوامی و نمازی از ساعت ۲۰ تا ۱ بامداد، پایگاه شاهچراغ از ساعت ۲۱ تا ۲ بامداد و پایگاه باغ جنت از ساعت ۱۹ تا ۳۰ دقیقه بامداد فعال است.
سرپرست اداره کل انتقال خون استان فارس افزود: تکنسینهای انتقال خون در اتوبوس سیار هم شب نوزدهم ماه رمضان از ساعت ۲۱ تا ۲ بامداد در کنار حسینیه عاشقان ثارالله شیراز، شب بیست و یکم رمضان از ساعت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه بامداد در شهر کوار و در شب بیست و سوم رمضان از ساعت ۲۱ تا ۲ بامداد در محوطه مسجد دانشگاه شیراز به خونگیری از اهدا کنندگان مشغول خواهند شد.
وی تصریح کرد: پایگاههای انتقال خون قوامی و نمازی همچون همیشه در شیفت کاری صبح و بعد از در ساعتهای ۸ تا ۱۳ و ۴۵ دقیقه و ۱۴ تا ۱۹ و ۴۵ دقیقه فعال است.
اکبرزاده از مردم خواست که علاوه بر شبهای قدر، در دیگر زمانها به اهدای خون برای کمک به بیماران و نیازمندان بپردازند.
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