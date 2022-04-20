خطر حضور نظامیان ترکیه در خاک عراق فزاینده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل جنبش «عصائل اهل الحق» عراق امروز چهارشنبه به حملات اخیر ترکیه به خاک این کشور واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، قیس الخزعلی در این خصوص اظهار داشت: خطر حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق فزاینده شده است. خطر حضور نیروهای ترکیه در حال حاضر بیشتر از خطر حضور نیروهای آمریکایی است.

روز گذشته دفتر ریاست جمهوری عراق با انتشار بیانیه‌ای به حمله ترکیه به شمال عراق واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است: ریاست جمهوری با نگرانی شدید عملیات نظامی ترکیه در داخل مرزهای عراق را دنبال می‌کند و آن را نقض حاکمیت عراق و تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند.

در بیانیه مذکور آمده است: تکرار عملیات نظامی ترکیه در داخل مرزهای عراق، بدون هماهنگی با دولت فدرال عراق، علیرغم درخواست‌های قبلی برای توقف این حملات و انجام گفتگو و هماهنگی پیرامون آنها، غیرقابل قبول است.