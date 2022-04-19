هشدار کتائب حزب الله درباره نقض حاکمیت عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای حزب الله عراق به عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، کتائب حزب الله عراق در بیانیه ای اعلام کرد: هدف از تعدی ترکیه به حاکمیت عراق سیطره بر نفت و گاز عراق است.
این بیانیه میافزاید: آنکارا قصد دارد بر محور حریر تسلط یابد و رویکردش را به نحوی تعیین کرده که افکار بیمار و رویای سلطان عثمانی را تحقق بخشد.
در این بیانیه آمده است: نقض حاکمیت عراق هشداری خطرناک است که نیازمند موضع حقیقی و جدی از سوی مقامات دولتی مخلص است.
کتائب حزب الله همچنین گفت که دستگاههای امنیتی و حشدشعبی عراق باید موضع مسئولانه ای در این خصوص داشته و مقاومت عراق را فعالسازی نمایند.
گفتنی است که پس از حملات ارتش ترکیه به شمال عراق، وزارت خارجه عراق سفیر این کشور در بغداد را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را به او ابراز داشت.
در بیانیه رسمی وزارت امور خارجه عراق تأکید شده است که این وزارتخانه روز (سهشنبه ۱۹ آوریل) در پی نقض مکرر حاکمیت ارضی عراق توسط نیروهای نظامی ترکیه و از جمله حمله نظامی گسترده اخیر در مناطق متنیا، زاب، افاشین، پاسیان در شمال عراق سفیر ترکیه در بغداد، «علی رضا گونای» را احضار و با ارائه یادداشت اعتراضی شدیداللحن عراق خواستار توقف این اقدامات غیر قابل قبول شد.
در این بیانیه آمده است که دولت عراق بار دیگر خواستار خروج کامل نیروهای ترکیه از خاک عراق و الزام ترکیه به احترام گذاشتن به حاکمیت ارضی ترکیه شده است.
وزارت خارجه عراق در بیانیه خود تاکید کرد: عراق اقدامات ضروری و مناسب بر اساس قوانین بینالمللی و معاهده سازمان ملل در قبال اقدامات خصمانه و یکجانبهای از این نوع را که بدون هماهنگی دولت عراق انجام میشود را حق مسلم و قانونی خود میداند. ماده ۵۱ معاهده سازمان ملل که ترکیه برای عملیات خود به آن استناد میکند فاقد مبنای حقوقی است چون این ماده اجازه نقض حاکمیت یک کشور مستقل را نمیدهد.
در این بیانیه آمده است: حضور عناصر حزب کارگران کردستان (پ ک ک) در شمال عراق نتیجه توافق ترکیه با سران این حزب بوده که عراق به آن اعتراض داشته و آن را مصداق انتقال یک بحران داخلی ترکیه به خاک عراق میداند.
وزارت امور خارجه عراق تأکید کرد که نقض حاکمیت ارضی عراق به ایجاد راه حلی مشارکتی و پایدار برای چالشهای امنیتی که در آن همکاری امنیتی راه مناسب تحقق منافع مشترک است کمکی نمیکند.
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