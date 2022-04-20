وضعیت جوی استان قزوین در پایان هفته صاف تا کمی ابری است

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای استان قزوین اذعان کرد: وضعیت آب و هوای قزوین امشب و فردا با عبور تراز میانی جو و افزایش ابر همراه است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین اذعان کرد: وضعیت آب و هوا امشب به ویژه در ارتفاعات و فردا بعدازظهر در پاره‌ای از مناطق بارش و رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه جمعه و شنبه وضعیت جوی هوا آسمان صاف تا کمی ابری است، تصریح کرد: امکان افزایش دما برای امروز وجود دارد.

بهروزی در پایان گفت: دمای هوای شهرستان آوج دیشب ۹ درجه، استان قزوین در روز گذشته ۳۰ درجه و دیشب ۱۲ درجه بوده‌است.