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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۴:۲۹

کارشناس هواشناسی:

وضعیت جوی استان قزوین در پایان هفته صاف تا کمی ابری است

وضعیت جوی استان قزوین در پایان هفته صاف تا کمی ابری است

قزوین - کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: جمعه و شنبه وضعیت جوی هوا آسمان صاف تا کمی ابری است.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آب و هوای استان قزوین اذعان کرد: وضعیت آب و هوای قزوین امشب و فردا با عبور تراز میانی جو و افزایش ابر همراه است.

کارشناس هواشناسی استان قزوین اذعان کرد: وضعیت آب و هوا امشب به ویژه در ارتفاعات و فردا بعدازظهر در پاره‌ای از مناطق بارش و رگبار و گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه جمعه و شنبه وضعیت جوی هوا آسمان صاف تا کمی ابری است، تصریح کرد: امکان افزایش دما برای امروز وجود دارد.

بهروزی در پایان گفت: دمای هوای شهرستان آوج دیشب ۹ درجه، استان قزوین در روز گذشته ۳۰ درجه و دیشب ۱۲ درجه بوده‌است.

کد مطلب 5471756

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