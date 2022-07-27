آخر هفته بارانی در انتظار مردم استان قزوین

مریم بهروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت جوی پیش روی استان قزوین اظهار کرد: بر اساس آخرین مدل‌های هواشناسی از ساعات پایانی روز چهارشنبه تا اواسط هفته آینده گذر امواج متناوب آب و هوایی از آسمان قزوین را شاهد خواهیم بود که افزایش ابر، بارش‌های رگباری، گاهی رعد و برق و به طور مقطعی وزش باد شدید را با خود به همراه خواهد آورد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: طی این مدت با توجه به وزش باد در پاره‌ای مناطق به خصوص در مناطق جنوبی و شرقی که دشت‌های استان وجود دارد انتظار می‌رود با پدیده گرد و غبار محلی رو به رو شویم.

وی ابراز کرد: با توجه به بارش باران از امشب تا روز جمعه باید منتظر آب‌گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها بود.

بهروزی گفت: احتمال برخورد صاعقه و آسیب رسیدن به سازه‌های کوچک وجود دارد لذا توصیه می‌کنیم شهروندان در این ایام از قرار گرفتن در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر غیر ضروری و صعود به ارتفاعات اجتناب کنند و نیز اقدام لازم برای استحکام سازه‌های کوچک را انجام دهند.

وی در خاتمه یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان شهرستان آوج با دمای ۱۵ درجه و گرم‌ترین نقطه به طور مشترک آبیک و قزوین با دمای ۳۶ درجه‌ای بوده است.