تشریح برنامه های میزبانی و تشییع ۸ شهید گمنام در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله ملکی ظهر چهارشنبه در ستاد استانی گرامیداشت سوم خرداد به تشییع پیکر هشت شهید گمنام دفاع مقدس اشاره و تصریح کرد: پیکر مطهر این شهدا دوم خرداد از محور فیروزکوه وارد استان خواهد شد.

سردار ملکی با بیان اینکه کاروان هشت شهید گمنام در مسیر خود مورد استقبال مردم شهیدپرور شهرهای سوادکوه، شیرگاه، پل سفید و قائمشهر قرار می‌گیرد، اضافه کرد: مراسم شب وداع شامگاه سه شنبه سوم خرداد بعد از نماز مغرب و عشاء در هفت تپه مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان مازندران در ساری برگزار خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه پیکر مطهر شهدا پس از مراسم شب وداع، به شهرهای سوادکوه (یک شهید)، جویبار (یک شهید)، چالوس (۲ شهید) و بابل (یک شهید) منتقل می‌شود، افزود: همچنین پیکر سه شهید گمنام تحویل سپاه ناحیه ساری خواهد شد.

سردار ملکی زمان تشییع همزمان پیکر شهدای گمنام را پنجشنبه پنجم خرداد مصادف با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) اعلام کرد و اضافه کرد: مراسم تشییع با حضور مردم قدرشناس شهرهای بابل، جویبار، سوادکوه، چالوس و ساری برگزار خواهد شد.

وی مسیر تشییع شهدای گمنام را در ساری از امامزاده یحیی (ع) به سمت میدان ساعت و میدان امام حسین (ع) اعلام کرد و گفت: پیکر شهدا در محوطه استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و دانشگاه پیام نور خاکسپاری خواهد شد.

وی بر ضرورت گرامیداشت حماسه آزادسازی خرمشهر تأکید کرد و گفت: انتظار است همه دستگاه‌ها و نهادها در برگزاری برنامه‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.

سردار ملکی از برگزاری ویژه برنامه استانی گرامیداشت سوم خرداد خبر داد و افزود: این برنامه ساعت ۱۰ صبح سه شنبه سوم خرداد در هفت تپه مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان برگزار خواهد شد.

این مسئول ادامه داد: همچنین ویژه برنامه سوم خرداد در سطح شهرهای استان با گرامیداشت یاد و خاطره ۶ هزار شهید، ۲۵ هزار جانباز و حماسه سازان عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر همراه خواهد بود.