صندوق نوآوری وکیل مدافع شرکت های دانش بنیان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشستهای خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور، دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و شرکتهای دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نشستها گفت: نشستهای خبرگی که در طول یکسال با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد با استقبال کم نظیر شرکتهای دانش بنیان و فناور مواجه شد و چند هزار شرکت فعال در عرصه دانشبنیان توانستند از این نشستهای تجربگی و توانمند سازی به خوبی بهره مند شوند.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه برگزاری نشستهای خبرگی در راستای توسعه زیست بوم کارآفرینی کشور است، گفت: با توجه به شعار سال که حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغالآفرین است، این نشستها باید با هدف انتقال تجربه شرکتهای بزرگ موفق به شرکتهای نوپا و استارت آپها توسعه یابد.
وحدت درباره عملکرد صندوق نوآوری اظهارکرد: صندوق نوآوری و شکوفایی با منابع محدودی که در اختیار داشت، طی سه سال اخیر با اهرمی کردن و همکاری با شبکه بانکی کشور نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان به شرکتهای دانش بنیان خدمات مالی ارائه کرده است که امیدواریم این منابع در سال جاری با توجه به شعار سال افزایش پیدا کند.
وی با معرفی خدمت اوراق نوآوری به عنوان خدمات صندوق نوآوری برای شرکتهای دانشبنیان بزرگ افزود: نخستین اوراق نوآوری برای یک شرکت داروسازی دانش بنیان در سال گذشته با حمایت صندوق نوآوری و همکاری بانک کارآفرین منتشر شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه خواستار همکاری سازمان بازرسی و برگزاری جلسات جهت بررسی و رفع مطالبات شرکتهای دانش بنیان شد.
در ادامه این نشست محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور از برگزاری نشستی به منظور بررسی مشکلات و مطالبات شرکتهای دانش بنیان با سازمانهای مرتبط در آینده نزدیک خبر داد.
وی در پاسخ به گله یکی از شرکتهای دانش بنیان درباره ارز ۴۲۰۰ از پیگیری سازمان بازرسی برای اصلاح روند تخصیص ارز و مشکلات ناشی از آن برای شرکتهای حوزه دارو خبرداد.
بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور در ادامه وعده داد در جلسهای با شرکتهای دانش بنیان مشکلات و مطالبات آنها در ارتباط با سازمانهای مرتبط را بررسی کند و گفت: در این جلسه باید به سازمانهای مرتبط گوشزد کنیم تا به تعهدات خود در مورد دانش بنیانها عمل کنند که اگر این اتفاق نیفتد، این عمل ترک فعل بوده و جرم محسوب میشود.
صنایع در پایان با اشاره به وجود برخی رانتها در عرصه تولید گفت: برای این مشکل حتماً باید به دنبال چاره باشیم و تا شرکتهای دانش بنیان در این بحث متضرر نشوند. صندوق نوآوری با انضباط و دقت بالا پیگیر مداوم مسائل شرکتهای دانش بنیان است.
لازم به ذکراست، شرکتهای دانش بنیان در نشست پایانی مجموعه نشستهای خبرگی، مطالبات خود را با محوریتهای کمبود نیروی انسانی و نقدینگی، توسعه صادرات، قیمت گذاری داروها، خروج نخبگان از کشور، زنجیره و شبکه تولید، تأمین نقدینگی سرمایه در گردش، تسهیلات، همکاری سازمانهای مرتبط با شرکتهای دانش بنیان و بازپرداخت تسهیلات به بانکها ارائه کردند.
گفتنی است، در پایان این نشست از مدیران عامل ۲۰ شرکت دانش بنیانی که در فصل اول مجموعه نشستهای خبرگی حضور داشتند، تقدیر شد.
رئیس پارک علم و فناوری البرز نیز در این نشست با تشکر از حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از برنامههای پارک علم و فناوری البرز در زمینههای مختلف بویژه راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری و برگزاری نشستهای توانمندسازی در قالب نشستهای خبرگی گفت: تاکید رهبر معظم انقلاب توسعه اقتصاد و اشتغال دانش بنیان است و این حمایتها موجب شده گامهای مؤثری در توسعه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی استان البرز برداشته شود.
مهدی عباسی با اشاره به اینکه استقبال از نشستهای خبرگی پارک علم و فناوری البرز برای ما غافلگیر کننده بود تصریح کرد: این نشستها با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و شرکتها و واحدهای فناور در سراسر کشور استقبال بسیار خوبی از آن داشته اند. این نشستها چکیده تجربیات کارآفرینان موفق کشورمان بود که با روی گشاده و باز، تجربیات و توانمندیهای خود را در عرصههای مختلف کارآفرینی و تولید را به متقاضیان و مخاطبان عرضه داشتند.
گفتنی است، نشستهای خبرگی به همت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری پارک علم و فناوری البرز با دهها تولید کننده و کارآفرین در سال گذشته برگزار شد و توانست در حوزه منابع انسانی، توسعه بازار، صادرات، زنجیره تأمین منابع، شبکه سازی، تحقیق و توسعه، ارتباط با مشتری و … تجربیات شرکتهای بزرگ و موفق کشور را در اختیار شرکتهای کوچک و استارت آپ ها قرار دهد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی خود را وکیل مدافع شرکتهای دانش بنیان میداند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نواوری و شکوفایی، علی وحدت در نشست پایانی مجموعه نشستهای خبرگی که با حضور محمد صنایع بازرس کل امور واحدهای تابعه مجلس، ریاست جمهوری و امور خارجه سازمان بازرسی کل کشور، دکتر فطانت مدیرعامل بانک آینده و شرکتهای دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاری این نشستها گفت: نشستهای خبرگی که در طول یکسال با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز برگزار شد با استقبال کم نظیر شرکتهای دانش بنیان و فناور مواجه شد و چند هزار شرکت فعال در عرصه دانشبنیان توانستند از این نشستهای تجربگی و توانمند سازی به خوبی بهره مند شوند.
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