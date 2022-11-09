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۱۸ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۱

در حوزه گیاهان دارویی؛

رفع مشکلات دانش بنیانها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت

رفع مشکلات دانش بنیانها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت

بر اساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رفع موانع و مشکلات دانش بنیانها در دستور کار کارگروه حمایت از تولید دانش بنیان و صیانت از نخبگان سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست طرح و بررسی مشکلات شرکت‌های فعال در زمینه ‌گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور و شرکت‌های حوزه گیاهان دارویی برگزار شد.

این نشست با حضور محمد مهدی بلندیان بازرس کل امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور، حسین اسفندیاری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جمعی از مسئولان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق حوزه گیاهان دارویی برگزار شد.

فعالان این حوزه، دیدگاه‌ها و چالش‌هایشان را به صورت حضوری با بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور و جانشین رییس کارگروه در میان گذاشتند.

بلندیان جانشین رئیس کارگروه گفت: سازمان بازرسی کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: در سال جاری و در راستای تحقق شعار سال و باتوجه به دستور ریاست سازمان، کارگروهی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در سازمان تشکیل شده و درصدد است که موضوعات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و رفع کند.

بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه عنوان کرد: قوانین موجود در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله قانون جهش تولید قوانین مترقی هستند که در آن‌ها به خوبی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده و توصیه می‌کنم شرکت‌ها و مسئولان دستگاه اجرایی نسبت به مطالعه و شناخت قوانین موردنظر اقدام کنند.

در ادامه این نشست جمعی از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فعالان حوزه گیاهان دارویی، مشکلات و مسائل خود را به طور شفاف و صریح با بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه مطرح کردند.

ازجمله مشکلات می‌توان به عدم اطلاع و آگاهی دستگاه‌ها از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تاخیر در ارائه مجوزها علی‌الخصوص سازمان غذا و دارو و دامپزشکی کشور، ضرورت ایجاد کنسرسیومی برای حوزه طب سنتی و محصولات این حوزه، تضاد منافع در دستگاه‌های متولی و...اشاره کرد. در پایان این نشست مقرر شد چالش‌ها و مشکلات شرکت‌ها به همراه اسناد و مدارک مربوطه توسط معاونت علمی اخذ و به منظور بررسی به کارگروه ارسال شود.

کد مطلب 5628273

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