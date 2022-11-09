رفع مشکلات دانش بنیانها در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست طرح و بررسی مشکلات شرکت‌های فعال در زمینه ‌گیاهان دارویی و طب سنتی با حضور بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور و شرکت‌های حوزه گیاهان دارویی برگزار شد.

این نشست با حضور محمد مهدی بلندیان بازرس کل امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و واحدهای تابعه سازمان بازرسی کل کشور، حسین اسفندیاری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، جمعی از مسئولان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق حوزه گیاهان دارویی برگزار شد.

فعالان این حوزه، دیدگاه‌ها و چالش‌هایشان را به صورت حضوری با بازرس کل سازمان بازرسی کل کشور و جانشین رییس کارگروه در میان گذاشتند.

بلندیان جانشین رئیس کارگروه گفت: سازمان بازرسی کشور به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارد.

وی اظهار داشت: در سال جاری و در راستای تحقق شعار سال و باتوجه به دستور ریاست سازمان، کارگروهی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان در سازمان تشکیل شده و درصدد است که موضوعات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را در دستگاه‌های اجرایی شناسایی و رفع کند.

بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه عنوان کرد: قوانین موجود در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله قانون جهش تولید قوانین مترقی هستند که در آن‌ها به خوبی حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده و توصیه می‌کنم شرکت‌ها و مسئولان دستگاه اجرایی نسبت به مطالعه و شناخت قوانین موردنظر اقدام کنند.

در ادامه این نشست جمعی از فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فعالان حوزه گیاهان دارویی، مشکلات و مسائل خود را به طور شفاف و صریح با بازرس کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهای تابعه مطرح کردند.

ازجمله مشکلات می‌توان به عدم اطلاع و آگاهی دستگاه‌ها از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تاخیر در ارائه مجوزها علی‌الخصوص سازمان غذا و دارو و دامپزشکی کشور، ضرورت ایجاد کنسرسیومی برای حوزه طب سنتی و محصولات این حوزه، تضاد منافع در دستگاه‌های متولی و...اشاره کرد. در پایان این نشست مقرر شد چالش‌ها و مشکلات شرکت‌ها به همراه اسناد و مدارک مربوطه توسط معاونت علمی اخذ و به منظور بررسی به کارگروه ارسال شود.