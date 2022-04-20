چوب غذاخوری که نمک غذا را مصنوعی افزایش می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به گفته هومی میاشیتا توسعه دهنده چاپستیک، این دستگاه به یک مچ بند رایانشی متصل است و با استفاده از تحریک عصبی یون های سدیم را از غذا به دهان فرد منتقل می کند. میاشیتا با همکاری شرکت Kirin (تولید کننده نوشیدنی و موادغذایی) این محصول را ساخته است.

همچنین میاشیتا چندی قبل تلویزیون قابل چشیدن را ابداع کرده بود که افراد می توانستند طعم آنچه را که در تلویزیون می بینند، بچشند.

البته چاپستیک های الکتریکی برای افرادی که می توانند نمک غذایشان را کنترل کنند، وسیله چندان کارآمدی نیست. محققان ادعا می کنند این چاپستیک ها می توانند میزان ادراک از شوری غذاهای کم سدیم را تا حدود ۱.۵ برابر افزایش دهند.

البته غذاهای سنتی ژاپن نمک کمی دارد. حال آنکه به طور معمول یک ژاپنی بزرگسال روزانه حدود ۱۰ گرم نمک مصرف می کند و این دو برابر مقدار توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت است. سدیم بالای دریافتی نیز ریسک سکته، فشار خون بالا و غیره را افزایش می دهد.

افزایش نمک غذا به طور مصنوعی به افراد کمک می کند تا بدون از دست دادن طعم نمک، غذاهایی با سدیم کم مصرف کنند.

میاشیتا و شرکتKirin همچنین مشغول مذکره درباره استفاده از این فناوری در قاشق و چنگال هستند. آنها هم اکنون مشغول ارتقای نمونه اولیه چاپستیک ها هستند و تصمیم دارند از ۲۰۲۳ فروش آن را آغاز کنند.