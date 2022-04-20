عملیات ساخت ۳۵۲ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر حامد دائمی ظهر چهار شنبه در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ۳۵۲ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن گیلان، اظهار کرد: ساخت این واحدها به صورت متمرکز در پروژه ۴۰ واحدی لنگرود آغاز شد.

وی با بیان اینکه پیش بینی ۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه پیش بینی شده است، افزود: از این مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان تسهیلات بانکی و مابقی به صورت آورده متقاضیان است.

دائمی با اشاره به اینکه این واحدها در قالب ۹ بلوک با اسکلت بتنی در سه قطعه زمین به مساحت ۴۱ هزار مترمربع و با زیربنای ۵۰ هزار مترمربع در شهرها رشت و لنگرود احداث می‌شود، گفت: برنامه ریزی برای تحویل زمین، طراحی و اجرا چهار هزار و ۴۳۱ واحد در قالب ۲۲ پروژه و در ۱۷ شهر از اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: واحدهای مسکونی در شهرهای سنگر، کیاشهر، لنگرود، چاف و چمخاله، سیاهکل، رودسر، ماسال، فومن، دیلمان، جیرنده، صومعه سرا، شفت، تالش، آستارا، آستانه اشرفیه، لوشان و منجیل اجرایی می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان لنگرود، گفت: این شهرستان بعد از شهرستان رشت در جایگاه دوم از نظر تعداد واحد و متقاضیان را دارا است.