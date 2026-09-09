تحویل ۲۲۳۳ واحد مسکن روستایی و نهضت ملی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دائمی ظهر چهارشنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مسکن گیلان اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۲۳۳ واحد مسکن روستایی، خودمالکی و نهضت ملی مسکن در استان به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۱۹۷ واحد به صورت خودمالکی در روستاهای گیلان احداث شده که برای ساخت این واحدها اعتباری بالغ بر ۳.۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با اشاره به نحوه تأمین منابع مالی این واحدها بیان کرد: بخشی از هزینه ساخت از محل آورده متقاضیان و بخشی نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده است که تسهیلات ۸۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

بهره‌برداری از پروژه ۳۶ واحدی نهضت ملی مسکن بندرانزلی

دائمی با اشاره به مشخصات پروژه نهضت ملی مسکن بندرانزلی گفت: این پروژه در زمینی به مساحت حدود یک‌هزار و ۹۰۰ مترمربع احداث شده و مجموع زیربنای مفید و غیرمفید آن به ۵ هزار و ۷۶ مترمربع می‌رسد.

وی ادامه داد: میانگین زیربنای هر واحد در این پروژه حدود ۱۴۱ مترمربع است و عملیات اجرایی آن از اواخر سال ۱۴۰۰ آغاز شد که امروز با تکمیل مراحل ساخت، به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان با قدردانی از مشارکت متقاضیان و دستگاه‌های مرتبط در اجرای این پروژه اظهار کرد: بانک مسکن، دستگاه‌های خدمات‌رسان، فرمانداری، وزارت راه و شهرسازی و سایر عوامل اجرایی در به سرانجام رسیدن این طرح نقش داشتند.

دائمی همچنین بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های حوزه مسکن در استان تأکید کرد و افزود: تکمیل واحدهای باقی‌مانده نهضت ملی مسکن و توسعه ساخت مسکن روستایی نیازمند استمرار حمایت‌ها و تأمین منابع مالی است.

در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، بر تسریع در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و توسعه مسکن روستایی و همچنین تکمیل واحدهای باقی‌مانده در استان گیلان تأکید شد.