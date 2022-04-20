افزایش ۳ برابری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج اللهدادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران امروز در مراسم انتقاد تفاهم نامه با یک شرکت سرمایه گذاری حوزه کشاورزی ذیل بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند که بنا داریم امسال این تعداد را به دو تا سه برابر افزایش دهیم.
وی ادامه داد: اگر این تعداد افزایش پیدا نکند، ما از همه سازمانها گله میکنیم.
معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: شرکتهای مستقر در پارک به سه واحد هستههای نوآور، شرکتهای رشدی و شرکتهای پسارشدی تقسیم میشوند که ۸۵ شرکت پسارشدی، ۸۵ شرکت در حال شرکت و ۲۰ شرکت هستههای نوآور هستند.
همچنین مهدی فکور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این مراسم گفت: امسال، سال دانشبنیان است و خدا را شکر که شعار سال با شعار دانشگاه منطبق بوده و این وظیفه پارک را بیش از گذشته سنگینتر میکند تا بتوانیم در پایان سال گزارش خوبی را از فعالیتهای پارک ارائه دهیم.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جزو قدیمیترین پارکها با ۲۰ سال سابقه است، گفت: در این پارک امکانات خوبی فراهم شده که از هستههای کوچک تا شرکتهای بزرگ در آن مستقر میشوند تا بتوانند به کسب و کاری خوب برسند.
فکور ادامه داد: ما میتوانیم نسل سوم دانشگاهها که همان دانشگاههای فناوری و کارآفرین است را به اندازه ۵۰ درصد پیش ببریم که ۵۰ درصد مابقی آن را سازمانهای مختلف میتوانند جهتدهی کنند.
وی تأکید کرد: در این راستا میتوانیم از حالت عرضهمحور به تقاضامحور حرکت کنیم.
فکور با اشاره به انعقاد قرارداد با این شرکت سرمایهگذاری گفت: این تفاهمنامه خوبی است که میتواند زیرساختهای مهمی را فراهم کند تا پروژههای حوزه کشاورزی به مرحله اجرایی برسند.
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