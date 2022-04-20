  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۲۷

معاون توسعه فناوری پارک عنوان کرد؛

افزایش ۳ برابری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

افزایش ۳ برابری شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از دو یا سه برابر شدن شرکت های مستقر در این پارک تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج الله‌دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران امروز در مراسم انتقاد تفاهم نامه با یک شرکت سرمایه گذاری حوزه کشاورزی ذیل بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت فناورانه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر هستند که بنا داریم امسال این تعداد را به دو تا سه برابر افزایش دهیم.

وی ادامه داد: اگر این تعداد افزایش پیدا نکند، ما از همه سازمان‌ها گله می‌کنیم.

معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: شرکت‌های مستقر در پارک به سه واحد هسته‌های نوآور، شرکت‌های رشدی و شرکت‌های پسارشدی تقسیم می‌شوند که ۸۵ شرکت پسارشدی، ۸۵ شرکت در حال شرکت و ۲۰ شرکت هسته‌های نوآور هستند.

همچنین مهدی فکور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این مراسم گفت: امسال، سال دانش‌بنیان است و خدا را شکر که شعار سال با شعار دانشگاه منطبق بوده و این وظیفه پارک را بیش از گذشته سنگین‌تر می‌کند تا بتوانیم در پایان سال گزارش خوبی را از فعالیت‌های پارک ارائه دهیم.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جزو قدیمی‌ترین پارک‌ها با ۲۰ سال سابقه است، گفت: در این پارک امکانات خوبی فراهم شده که از هسته‌های کوچک تا شرکت‌های بزرگ در آن مستقر می‌شوند تا بتوانند به کسب و کاری خوب برسند.

فکور ادامه داد: ما می‌توانیم نسل سوم دانشگاه‌ها که همان دانشگاه‌های فناوری و کارآفرین است را به اندازه ۵۰ درصد پیش ببریم که ۵۰ درصد مابقی آن را سازمان‌های مختلف می‌توانند جهت‌دهی کنند.

وی تأکید کرد: در این راستا می‌توانیم از حالت عرضه‌محور به تقاضامحور حرکت کنیم.

فکور با اشاره به انعقاد قرارداد با این شرکت سرمایه‌گذاری گفت: این تفاهمنامه خوبی است که می‌تواند زیرساخت‌های مهمی را فراهم کند تا پروژه‌های حوزه کشاورزی به مرحله اجرایی برسند.

کد مطلب 5471843

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها