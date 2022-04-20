به گزارش خبرنگار مهر، یک شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی، یک مؤسسه توسعه کسب و کار و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در محل دفتر مرکزی یک هلدینگ کشاورزی تفاهم نامه‌ای در راستای زمینه‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان تقویت تولید در حوزه کشاورزی منعقد کردند. قرار است این شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی در فرآیندی هم‌افزا با کمک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اهداف مسئله محور حوزه کشاورزی را پیگیری کند.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه «افزایش بهره‌وری در تولید به منظور ارتقای کیفیت محصول و کاهش هزینه تولید و سهولت دسترسی های عمومی به تولیدات کشاورزی» و «پیشگامی در بهره‌برداری از دانش برای مقابله با موانع همچون انطباق با شرایط خشکسالی و فرآورده‌سازی بر اساس ذائقه مردم» است.

این تفاهم نامه در راستای کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا، جذب سرمایه‌گذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و جهانی بین این هلدینگ سرمایه‌گذاری کشاورزی منعقد شده است.

انجام همکاری در حوزه فناوری و کارآفرینی ، با محوریت ارتقای بهره‌وری، افزایش ظرفیت علمی، تحقیقاتی و بسط پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای برای حل مسائل و چالش‌های تولید و خدمات در زمینه های تخصصی کشاورزی، انتخاب ایده‌های مناسب سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی اعم از: زنجیره طیور گوشتی و تخم‌گذار و صنایع وابسته، صنعت تولید خوراک دام و طیور از جمله محورهای این تفاهم‌نامه هستند.

همچنین به نژادی دام سنگین و دام سبک، زنجیره آبزی‌پروری، تولید تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی، باغبانی، صنایع گلخانه‌ای و زراعت، تولید مکمل‌های غذایی و داروهای صنعت طیور، دام و آبزیان، سامانه‌های بازرگانی حوزه کشاورزی و مواد غذایی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه هستند.

همچنین حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به‌صورت مشترک و یا خرید امتیاز بهره‌برداری از آن‌ها،اجرای برنامه‌ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به صورت مشترک همکاری در تبلیغات و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و رویدادهای مشترک، استفاده از ظرفیت‌های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکت‌های فناور از دیگر محورهای این تفاهم نامه به شمار می روند.

فعال‌سازی ظرفیت‌های شعب دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکدگان ابوریحان و دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران جهت ارائه و پیاده‌سازی ایده‌های فناورانه در هلدینگ و شرکت های تابعه در زمینه‌های حوزه کشاورزی و دامپروری، همکاری در احصاء چالش‌ها و سپس ارائه راه‌حل‌های نوآورانه همکاری در انتقال فناوری‌های مورد تقاضای شرکت از کشورهای پیش رو در زمینه‌های تخصصی، همکاری در معرفی شرکت‌ها و گروه‌های مستعد هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توافق طرفین، اولویت داشتن پارک و شرکت‌های مستقر آن برای انجام طرح‌های فناورانه، پژوهشی و مشاوره ای توسط هلدینگ و شرکت های تابعه سایر محورهای تفاهم‌نامه سه جانبه است.

محمدصادق واعظی مدیرعامل این شرکت سرمایه‌گذاری در مراسم انعقاد این تفاهمنامه اظهار داشت: سال گذشته جلسه‌ای با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در زمینه اجرای پروژه مشترک داشتیم که این تجربه خوبی بود و به مرحله اجرا رسید.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به شعار سال قرارداد جدیدی را با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران منعقد کردیم، گفت: این قرارداد در راستای افزایش بهره‌وری در تولید و استفاده از دانش در حوزه کشاورزی است.

واعظی با اینکه این مجموعه ذیل بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت می‌کند، گفت: ما در این مجموعه تمام قدم‌هایمان را به جبران از دست رفتن شهیدانی که برای این مملکت جنگیدند، برمی‌داریم. مفتخریم برکات این مؤسسه به خانواده شهدا برسد.

این فعال سرمایه گذاری در حوزه فناوری درباره قرارداد گفت: قرارداد بین این مؤسسه و پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای حل مسائل در حوزه کشاورزی است که می‌تواند برای ما و پارک علم و فناوری منافعی داشته باشد.

در ادامه این نشست علیرضا یوزباشی مدیرعامل یک شرکت وابسته به سازمان اقتصادی کشور گفت: انعقاد چنین تفاهمنامه‌ای تاییدی است که مسائل ما در حوزه کشاورزی به واسطه محققان کشور حل شود. برنامه ما سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های های‌ریسک و خطرپذیر است که همه شرکت‌ها بتوانند با همکاری پارک علم و فناوری، مسائل حوزه کشاورزی را حل کنند.

وی با بیان اینکه ما فعالیت‌های زیادی را در حوزه دانش‌بنیان آغاز کردیم، گفت: این شرکت بیشتر روی کسب و کارهای خرد و خانگی در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری تمرکز دارد.

یوزباشی اظهار داشت: ما در این شرکت تیم‌هایی را تشکیل داده‌ایم که بتوانند چالش‌های حوزه را احصاء کنند؛ اکنون ۸ تیم در شرکت‌های این مؤسسه مستقر هستند و ۲ مرکز شتاب‌دهی قرار است راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی مزرعه نوآوری گفت: ما روی همکاری دانشگاه تهران حساب باز کرده‌ایم که یکسری از پروژه‌هایمان را به واسطه آنها پیش ببریم.