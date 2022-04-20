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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۵:۵۵

موضع گیری رام الله درباره تحولات قدس

موضع گیری رام الله درباره تحولات قدس

وزارتخارجه تشکیلات خودگردان فلسطین به رایزنی درباره تحولات قدس و مسجدالاقصی پرداخت و رژیم صهیونیستی را مسئول تبعات اقداماتش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: شورای امنیت باید به قطعنامه‌هایش احترام بگذارد و اینکه قدس بخش لاینفک اراضی فلسطینی است. اسرائیل تصمیم به تشدید اقدامات تنش‌زا با هدف سرپوش گذاشتن بر شکستش در یهودی سازی قدس و فرار از راه حل سیاسی نزاع، گرفته است.

تشکیلات خودگردان فلسطین تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مسئول کامل تبعات ادامه اقدامات در قدس است.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که ادامه اقدامات علیه قدس و مقدسات آن و فلسطینی‌ها نشان از عدم توجه تل‌آویو به صلح است.

روز گذشته هم محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا پیرامون تحولات فلسطین رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس تشکیلات خودگردان در تماس تلفنی با بلینکن بر مخالفت قاطع با هرگونه تغییر در وضع تاریخی موجود در قدس تاکید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین گفت که یورش صهیونیست‌ها به شهرها، روستاها و اردوگاه‌های فلسطینی اگر ادامه داشته باشد به پیامدهای وخیمی منجر خواهد شد.

کد مطلب 5471870

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