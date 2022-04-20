بخشنامه تسهیلات فرزندآوری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

لازم به ذکر است روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی گفت: بانک مرکزی ابلاغیه افزایش سقف اعطای وام قرض‌الحسنه فرزندآوری را در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان هفته به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند.

وی افزود: برای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و برای فرزندان دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان. به ازای فرزند پنج و به بعد هم ۱۰۰ میلیون تومان. ‏همچنین مبلغ وام قرض‌الحسنه ودیعه / خرید / ساخت ‎مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله هم برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌باشند به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که این موضوع نیز تا پایان این هفته به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.