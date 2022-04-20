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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۶:۰۹

از سوی بانک مرکزی؛

بخشنامه تسهیلات فرزندآوری ابلاغ شد

بخشنامه تسهیلات فرزندآوری ابلاغ شد

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.

لازم به ذکر است روز گذشته مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه خود در فضای مجازی گفت: بانک مرکزی ابلاغیه افزایش سقف اعطای وام قرض‌الحسنه فرزندآوری را در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱ تا پایان هفته به شبکه بانکی ابلاغ می‌کند.

وی افزود: برای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان و برای فرزندان دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۴۰، ۶۰ و ۸۰ میلیون تومان. به ازای فرزند پنج و به بعد هم ۱۰۰ میلیون تومان. ‏همچنین مبلغ وام قرض‌الحسنه ودیعه / خرید / ساخت ‎مسکن با بازپرداخت ۲۰ ساله هم برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده یا می‌باشند به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته که این موضوع نیز تا پایان این هفته به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 5471884

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    نظرات

    • آرزوی رستم پور واجاری IR ۲۰:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      4 2
      پاسخ
      آخه مردم میگه دیوانه هستند . با این همه تورم و وعده دروغین مسئولین بیان بچه بیارن.و خودشان را گرفتار کنن
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      5 2
      پاسخ
      احمق ترین انسانها آنانی هستند که برای دریافت وام به فرزند آوری اقدام کنند
    • CA ۲۱:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      5 1
      پاسخ
      با این پولها پول پیش اجاره را هم نمیشه داد چه برسه به فرزند آوری فقط کسی که یک خونه بزرگ در بهترین منطقه شهر با امکانات داشته باشه وماهی حداقل ۱۰۰ میلیون تومان در آمد ثابت داشته باشه شاید بتونه بچه دار بشه غیر از این بچه دار شدن خیانت به اون بچه هست با این وضع اسفناک مملکت
    • کارگر جماعت! IR ۲۱:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      2 2
      پاسخ
      شما مشکلات مستاجرین در ایران را برطرف کنید اون وقت بخشنامه فرزند آوری پیشکش!!! هزینه های زندگی از جمله مستاجری پدر مردم را درآورده!! مملکت نفت خیز ایران و مستاجری قشر کارگر و ضعیف یعنی همان حکایت ارباب و رعیت و اون وقت ژست بخشنامه فرزند آوری!!!!!!!!!
    • وحید IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      4 1
      پاسخ
      متولدین سال ۱۴۰۰ هم شامل میشه؟
    • احمد IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      3 1
      پاسخ
      با توجه به تورم سرسام اور حاکم با این وام ها کاری نمیشه کرد و حتی برای فرزند اوری و نگهداری یک گوسفند هم کاهی نیست . با توجه به عدم شغل ثابت و در امد مستمر هیچ ادم عاقلی به حرف های بی پشتوانه شما گوش نمی دهد .
    • خليل مرتضایی IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
      0 2
      پاسخ
      سلام ممنون میشم اگه بفرمایید کسی که فرزند سومش در سال 99 بوده آیا وام بهش تعلق می گیره یا خیر
    • IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 2
      پاسخ
      کدام بانک ها وام فرزند آوری رو می دهند
    • IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      ارزش نداره مردم نباید این کار رو بکنن با این همه گرونی بچه ی بیگناه رو بدبخت نکنید اینا به هیچ کس رحم نمیکنن هر روز گرونی داره بدتر میشه چطور خجالت نمیکشید به مردم میگید بچه بیارید
    • حسین IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 1
      پاسخ
      یکی رو دارم اونم از سرم زیاده وام رو میخوام چکار مای بییبی ۱۳۰تومن شیر خشک ۵۰ تومن از ۳هزار رفتن به کجا رسیدن
    • خلیل IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      2 6
      پاسخ
      بنده 6فرزند دارم خودم مستاجر هیچی ندادند اینوباید قبل هم بدن نه از99من آخرین بچه ام 4سالشه عدالت بایدبه همه باشه
      • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        0 0
        موافقم ،من سه فرزند دارم تازه در خانه پدری زندگی میکنم،نه مسکن مهر نه هیچ کوفتی شامل نمیشود چون فرزند کوچکم دو سال قبل تصویب قانون بدنیا آمده😑این قانون خیلی نقص داره،اول برادریتون رو به صاحبان بچه ثابت کنید بعد 🤔🤔
      • IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        0 0
        موافقم ،من سه فرزند دارم تازه در خانه پدری زندگی میکنم،نه مسکن مهر نه هیچ کوفتی شامل نمیشود چون فرزند کوچکم دو سال قبل تصویب قانون بدنیا آمده😑این قانون خیلی نقص داره،اول برادریتون رو به صاحبان بچه ثابت کنید بعد 🤔🤔
    • پویا ت IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      وام یعنی بچه نسیه و بچه نسیه یعنی این برای اوناست ن تو و وام یعنی نزول اصل وام با هر سودی نزول و اشتباه هست مگر بلاعوض حکومت اگه در خطره بلاعوض حداقل 100 میلیون بده شاید کسی به فکرش افتاد با 20 تومن هزینه قبل زایمان و یونگ آفی و غربالگری و... هم نمیشه حالا پول پوشک و... هم بمونه
    • RO ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      این پول پوشاک بچه هم نمیشه
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      هیچ کدام ازاین طرح های شما جواب نخواهدداد
    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      آخه مردم رو چی فرض کردید، فکر کردید شما عقل کل هستید و مردم په په زندگی مردم رو درست کنید وتورم رو پایین بیارید مردم خودشان فرزند آوری رو بلدن نمی خواد به فکر بچه دار شدن مردم باشید.
    • RO ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 2
      پاسخ
      آخه وام به درد نمیخوره نفری 300ملیون تومان بدن مجانی تا بچه بیارن همه بیکارن پول ندارن
    • محمود IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تو را به خدا در حق بچه هاتون ظلم نکنید. برای چندرغاز وام. که اونم باید صد جور وصیقه و ضامن تهیه کنید. این اشتباه رو مرتکب نشید. شماهایی که ندارید نان شب خودتون رو دربیارید چطور میخواید یه نان خور دیگه اضافه کنید. به فکر آینده خودتون و اون طفل معصوم باشید. این روزها جنایتی بالاتر از بچه زیادی نیست
    • محمود IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
      0 0
      پاسخ
      تو را به خدا در حق بچه هاتون ظلم نکنید. برای چندرغاز وام. که اونم باید صد جور وصیقه و ضامن تهیه کنید. این اشتباه رو مرتکب نشید. شماهایی که ندارید نان شب خودتون رو دربیارید چطور میخواید یه نان خور دیگه اضافه کنید. به فکر آینده خودتون و اون طفل معصوم باشید. این روزها جنایتی بالاتر از بچه زیادی نیست
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اقا والله بالله تالله همش دروغه...داداشم فرزندچهارمش دوماه قبل بدنیا اومد یه سایت گذاشتن که هر کی میخواد ثبت نام کنه اخطار میده نرخ باروری تو شهر شما بالاست و نمیشه ثبت نام کنین و این برا اکثر شهرا میاد
    • سرباز IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      لطفا تخفیف بدیدازاول ۹۹حساب کنید
    • ایمان احمدی نیا IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      با این که پیام معرفی به بانک برای من آمده رفتم بانک میگن چنین وام یا ابلاغیه ای برای ما ارسال نشده است ما باید با چه شماره ای تماس بگیریم ممنون میشم پیگیر باشید
    • IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
      0 0
      پاسخ
      همش دروغه دو ماهه ثبت نام کردیم بانک هم که میرسم میگن چیزی ابلاغ نشده وقتی هم که میگیم ریس جمهور گفته میگن برید از خود ریسی بگیرید ریس جمهور خیلی وعده های علمی دیگه هم داده بانک صادرات شعبه 3057 لطفاً رسیدگی شود
    • اصغررحیمی IR ۲۱:۰۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
      0 0
      پاسخ
      درخواست وام

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