به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنج‌شنبه در دیدار با مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه ایران به میزبانی دفتر خود، با تاکید بر اینکه مردم از تحمیل برخی شرایط هنگام پرداخت تسهیلات بانکی گلایه دارند، افزود: توجه به ضوابط شرعی و اسلامی در پرداخت تسهیلات ضروری است.

وی با یادآوری نقش نظام بانکی در تسهیل امور مختلف کشور به‌ویژه بخش صنعت گفت: توقع مردم از بانک‌ها، ارائه خدمات متنوع و نیز تسریع در امور بانکی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از خدمات بانکی، بر رعایت اصول و ضوابط شرعی تاکید کرد و افزود: مردم عزیزمان از تحمیل برخی شرایط به آنها هنگام پرداخت تسهیلات بانکی گلایه دارند.

مطیعی با اشاره به توصیه قرآن کریم برای ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در جامعه اسلامی اظهار کرد: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به اقشار مختلف مردم به‌ویژه طبقات نیازمند، امری خداپسندانه و البته ضروری است.

وی با بیان اینکه کسی که نسبت به ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام می‌کند، مانند کسی است که مبلغی را به خداوند قرض داده، گفت: خرسندی مردم از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، مایه برکت برای نظام بانکی کشور خواهد بود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه مردم مبنی بر غیرواقعی بودن درصد کارمزد اعلامی توسط بانک‌ها افزود: اقناع افکار عمومی در خصوص اقدامات کمیته فقهی بانک‌ها امری لازم و ضروری است.

مطیعی با یادآوری دغدغه مراجع عظام تقلید در خصوص اشکالات شرعی دریافت دیرکرد از تسهیلات بانکی خاطرنشان کرد: رعایت ضوابط شرعی و اسلامی توسط بانک‌ها، عمل به دستورات قرآنی است که باید مدنظر قرار گیرد.

به گزارش مهر، غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از اقدامات صورت گرفته در این بانک و نیز تسهیلات پرداختی به اقشار مختلف مردم ارائه داد.