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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۱۹

طی شبانه روز گذشته؛

قم فوتی ناشی از بیماری کرونا نداشت/کاهش تعداد بیماران

قم فوتی ناشی از بیماری کرونا نداشت/کاهش تعداد بیماران

قم- سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فوتی ناشی از کرونا در قم نداشتیم و در مجموع تعداد ۹۱ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مصری در مورد آخرین وضعیت بیماری کرونا در استان قم اظهار داشت: در ۲۴ ساعت منتهی به سی و یکم فروردین ماه ۱۴۰۱، تعداد ۱۷ بیمار با علائم کرونا مثبت در قم پذیرش سرپایی شدند.

وی با بیان اینکه در این مدت تعداد ۱۴ بیمار جدید با علائم قطعی بیماری کرونا بستری شدند، عنوان کرد: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته فوتی در اثر کرونا نداشتیم اما حال ۳ بیمار وخیم است و در مجموع تعداد ۹۱ بیمار مشکوک به کرونا بستری هستند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم با بیان اینکه از تعداد ۹۴ تست انجام گرفته، ۱۵ تست مثبت اعلام شده است، افزود: تاکنون تعداد یک میلیون و ۸۴۸ هزار و ۲۰۷ دُز واکسن کرونا در استان قم تزریق شده است.

کد مطلب 5471927

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