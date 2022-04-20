ساخت ۳ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان توسط بنیاد مسکن خراسان شمالی

علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۸۰۰ واحد خسارت دیده از زلزله سال گذشته به بانک‌ها معرفی شده و بیش از ۵۰۰ واحد هم به مرحله پایانی ساخت رسیده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن خراسان شمالی ادامه داد: ۳۲ میلیارد تومان اعتبار برای کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از زلزله تأمین شد.

وی افزود: پیش از این ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای کمک بلاعوض به خسارت دیدگان از زلزله پارسال در شهرستان‌های گرمه، جاجرم و مانه و سملقان تأمین شده بود که این رقم معادل ۵۰ درصد اعتبار مصوب در هیأت وزیران بود و اخیراً ۵۰ درصد از این اعتبار به دست رسید.

محمدی با اشاره به پرداخت تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی برای مقاوم سازی منازل روستاییان گفت: سهم استان از مقاوم سازی مسکن روستایی، ساخت سالانه ۵ هزار واحد مسکن است که بر اساس رویکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تمامی واحدهای مسکونی در روستاها تا سال ۱۴۱۰ مقاوم سازی می‌شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی ساخت مسکن برای محرومان را از دیگر رسالت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: در این زمینه ساخت ۳ هزار واحد مسکونی در استان هدف گذاری و برنامه ریزی شده است.