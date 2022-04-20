به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت فتاحی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری آئینهای شب قدر در اردبیل اظهار کرد: شبهای قدر، شبهای پرفضیلتی است که مؤمنان سعی میکنند از لحظه لحظه آن در بهرهمندی از فیوضات الهی استفاده کرده و خود را به هر مسجد و مصلایی برسانند.
وی تصریح کرد: در شهر اردبیل نیز مصلی اردبیل و خیابانهای همجوار مملو از مؤمنانی است که برای استغاثه و دعا به درگاه الهی در مجالس و محافل حاضر شده و سعی میکنند تا از این شبهای مبارک بهرهبرداری کنند.
رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: پلیس نیز در کنار التماس دعای خیر از مؤمنان، سعی میکند تا خدمات مناسبی را در تسهیل عبور و مرور انجام دهد که از ساعت ۲۲ امشب تا سحرگاه تردد خودروها در خیابانهای منتهی به مصلی و بازار اردبیل با محدودیت عبور و مرور همراه خواهد بود.
فتاحی افزود: از سمت پیرعبدالملک، عالیقاپو، امام حسین و چهارراه امام تردد هرگونه خودرو در ساعات اعلام شده ممنوع بوده و امیدواریم مؤمنان و روزهداران این محدودیت ترافیکی را اعمال و سعی کنند بدون خودروی شخصی از طریق خودروهای عمومی تردد داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمده مؤمنان در این شبها لباس تیره و مشکی میپوشند، رانندگان باید در گذر از معابر شهری توجه به جلو داشته باشند تا از بروز تصادفات و حوادث ناگوار جلوگیری شود.
معاون استاندار اردبیل نیز در این جلسه از ارائه تسهیلات مناسب برای کارکنان و کارمندان در کاهش ساعات اداری در روزهای ۱۹ و ۲۳ رمضان خبر داد.
کاظم دبیر اضافه کرد: کارکنان و کارمندان در روزهای ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان برای حضور در ادارات و مدارس از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح میتوانند اقدام کرده و حضور پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در سایر شهرهای استان نیز برگزاری آئینهای لیالی قدر در نظر گرفته شده که از ساعت ۲۳ در مساجد جامع و مصلاهای شهرهای مختلف آغاز خواهد شد.
سازمان حمل و نقل بار و ترافیک شهرداری اردبیل نیز از تدارک اتوبوسهای شهری برای تردد راحت مؤمنان خبر داده است.
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