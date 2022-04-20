  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۵۱

رئیس پلیس راهور اردبیل خبر داد؛

اعمال محدودیت ترافیکی در شب‌های قدر اردبیل

اعمال محدودیت ترافیکی در شب‌های قدر اردبیل

اردبیل- رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: همزمان با ایام پرفیض لیالی قدر، محدودیت‌های ترافیکی در شهر اردبیل اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت فتاحی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری آئین‌های شب قدر در اردبیل اظهار کرد: شب‌های قدر، شب‌های پرفضیلتی است که مؤمنان سعی می‌کنند از لحظه لحظه آن در بهره‌مندی از فیوضات الهی استفاده کرده و خود را به هر مسجد و مصلایی برسانند.

وی تصریح کرد: در شهر اردبیل نیز مصلی اردبیل و خیابان‌های همجوار مملو از مؤمنانی است که برای استغاثه و دعا به درگاه الهی در مجالس و محافل حاضر شده و سعی می‌کنند تا از این شب‌های مبارک بهره‌برداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: پلیس نیز در کنار التماس دعای خیر از مؤمنان، سعی می‌کند تا خدمات مناسبی را در تسهیل عبور و مرور انجام دهد که از ساعت ۲۲ امشب تا سحرگاه تردد خودروها در خیابان‌های منتهی به مصلی و بازار اردبیل با محدودیت عبور و مرور همراه خواهد بود.

فتاحی افزود: از سمت پیرعبدالملک، عالی‌قاپو، امام حسین و چهارراه امام تردد هرگونه خودرو در ساعات اعلام شده ممنوع بوده و امیدواریم مؤمنان و روزه‌داران این محدودیت ترافیکی را اعمال و سعی کنند بدون خودروی شخصی از طریق خودروهای عمومی تردد داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه عمده مؤمنان در این شب‌ها لباس تیره و مشکی می‌پوشند، رانندگان باید در گذر از معابر شهری توجه به جلو داشته باشند تا از بروز تصادفات و حوادث ناگوار جلوگیری شود.

معاون استاندار اردبیل نیز در این جلسه از ارائه تسهیلات مناسب برای کارکنان و کارمندان در کاهش ساعات اداری در روزهای ۱۹ و ۲۳ رمضان خبر داد.

کاظم دبیر اضافه کرد: کارکنان و کارمندان در روزهای ۱۹ و ۲۳ ماه مبارک رمضان برای حضور در ادارات و مدارس از ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح می‌توانند اقدام کرده و حضور پیدا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در سایر شهرهای استان نیز برگزاری آئین‌های لیالی قدر در نظر گرفته شده که از ساعت ۲۳ در مساجد جامع و مصلاهای شهرهای مختلف آغاز خواهد شد.

سازمان حمل و نقل بار و ترافیک شهرداری اردبیل نیز از تدارک اتوبوس‌های شهری برای تردد راحت مؤمنان خبر داده است.

کد مطلب 5471982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها