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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۸:۱۴

در نشست گروه پارلمانی حزب حاکم ترکیه مطرح شد؛

موضع‌گیری «اردوغان» پیرامون تحولات فلسطین و اقدام نظامی در عراق

موضع‌گیری «اردوغان» پیرامون تحولات فلسطین و اقدام نظامی در عراق

رئیس‌جمهور ترکیه امروز در سخنرانی در نشست گروه پارلمانی حزب متبوع خود به موضع گیری پیرامون تحولات فلسطین و اقدام نظامی آنکارا در عراق پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور و رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه امروز چهارشنبه در سخنرانی در نشست گروه پارلمانی حزب متبوع خود گفت: با تضعیف گروه‌های تروریستی توانایی اجرای اقدامات تروریستی در داخل خاک کشور را از آنها سلب کردیم و تا حد زیادی امکان نفوذ و فرار از مرزها را نیز از آنها گرفتیم.

رئیس‌جمهور ترکیه بی اشاره به حضور نظامیان این کشور در خاک عراق بدون کسب مجوز از دولت قانونی بغداد، ادامه داد: هدف از اجرای عملیات پنجه- کلید، پایان دادن به حضور گروهک تروریستی در خاک عراق و تضمین امنیت مرزهای کشورمان است!

اردوغان با اشاره به درگیری‌های اخیر در مسجدالاقصی نیز با اتخاذ مواضعی دوگانه مدعی شد: راه دفاع موثر از آرمان‌ فلسطین، داشتن رابطه معقول، منطقی، منسجم و متعادل با (رژیم) اسرائیل است!

وی خاطر نشان کرد: اما این هرگز به معنای آن نیست که ما چشم خود را بر ظلم و ستم در قدس و دیگر سرزمین‌های فلسطین، حملات به اماکن مقدس و اشغالگری که سال‌هاست ادامه دارد، ببندیم.

کد مطلب 5471990

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