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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۰:۰۰

در ادامه مواضع دوگانه ترکیه انجام شد؛

گفتگوی تلفنی «اردوغان» و «هرتزوگ» پیرامون تحولات قدس اشغالی

گفتگوی تلفنی «اردوغان» و «هرتزوگ» پیرامون تحولات قدس اشغالی

رئیس جمهور ترکیه که در عمل راه آشتی با رژیم صهیونیستی را در پیش گرفته، در تماس با رئیس این رژیم، بابت ظلم این روزهای تل آویو نسبت به ملت مظلوم فلسطین، ابراز نگرانی کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر رئیس رژیم صهیونیستی از گفتگوی تلفنی اسحاق هرتزوگ با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پیرامون وضعیت امنیتی فلسطین اشغالی خبر داد.

این تماس به درخواست طرف ترکیه‌ای برقرار شده حال آنکه تل آویو لحن گفتگوها را مثبت ارزیابی کرد.

ظاهراً اردوغان طی این تماس، نگرانی و اندوه خود را بابت حوادث روزهای اخیر در قدس اشغالی اعلام و بر احترام به قداست مسجد الاقصی تاکید کرده است.

روز جمعه، نیروهای رژیم صهیونیستی با حمله به نمازگزاران، بیش از ۱۵۰ تن از آنها را در مسجد الاقصی مجروح کردند.

ابراز نگرانی اردوغان در حالی است که وی در باب مسئله فلسطین موضعی دوگانه دارد تا آنجا که به رغم حمایت ظاهری از ملت مظلوم فلسطین، در عمل به دنبال روابط با تل آویو است.

رئیس جمهور ترکیه دو روز پیش هم تماسی تلفنی با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین داشت.

کد مطلب 5471347
مریم خرمایی

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