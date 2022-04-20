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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۹:۲۷

رئیس پلیس راه البرز:

تصادف در ساوجبلاغ ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

تصادف در ساوجبلاغ ۲ کشته و یک مصدوم برجا گذاشت

البرز - رئیس پلیس راه استان البرز گفت: تصادف دو وسیله نقلیه در جاده سهیلیه شهرستان ساوجبلاغ دو کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا گودرزی اظهار کرد: صبح امروز خبر تصادف ۲ دستگاه خودرو سمند و کیا در جاده سهیلیه شهرستان ساوجبلاغ به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و بلافاصله مأموران پلیس راه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد که یک دستگاه خودروی کیا به دلیل تجاوز به چپ به شدت با یک خودرو سمند برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان البرز اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه دلخراش ۲ سرنشین خودرو کیا فوت و راننده سمند مجروح شده است.

وی گفت: کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را تجاوز به چپ خودروی کیا اعلام کرده اند.

گودرزی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از شتاب و عجله بی مورد از وقوع حوادث تلخ این چنین پیشگیری می‌کند.

کد مطلب 5472063

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