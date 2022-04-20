پارلمان فنلاند بحث درباره پیوستن به ناتو را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، پارلمان فنلاند امروز چهارشنبه ۲۰ آوریل بحث در مورد پیوستن این کشور به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» را آغاز کرد.

سانا مارین، نخست‌وزیر فنلاند پیش‌تر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوئدی خود گفته بود که دیدگاه‌های مختلفی در خصوص درخواست عضویت در ناتو وجود دارد و فنلاند باید وضعیت را به دقت بررسی کند.

بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده توسط برخی از رسانه‌های فنلاند، ۱۰۰ نماینده پارلمان این کشور تصمیم گرفته‌اند که به عضویت فنلاند در ناتو رأی مثبت دهند.

این نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهند که تنها ۱۲ نماینده پارلمان مخالف پیوستن فنلاند به ناتو هستند و دیگر نمایندگان نظر خود را به پس از طرح بحث‌ها موکول کرده‌اند.

مسکو بارها مخالفت خود را با پیوستن فنلاند به ناتو اعلام کرده است. روسیه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با فنلاند دارد. بنابراین اگر هلسینکی به ناتو بپیوندد، مرزهای زمینی بین کشورهای عضو ناتو و روسیه دو برابر شده و به ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر می‌رسد.

با این حال ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه جمعه هفته گذشته گفته بود که عضویت در ناتو نمی‌تواند امنیت فنلاند و سوئد را تقویت کند؛ زیرا به نظر وی آن‌ها در خط مقدم این پیمان نظامی قرار دارند.

او در ادامه گفت که این کشورها باید عواقب چنین اقدامی را در روابط دوجانبه و برای کل ساختار امنیتی اروپا درک کنند.