سهم ۲۲ درصدی محصولات کشاورزی از صادرات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی ارزش محصولات کشاورزی و صنایع مواد غذایی صادر شده از استان را در سال گذشته ۳۰۷ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: محصولات گلخانهای، گل و گیاه، خشکبار و محصولات لبنی از عمده صادرات بخش کشاورزی استان به دیگر کشورهای جهان هستند.
وی اضافه کرد: عمده مقاصد صادراتی محصولات کشاورزی استان در سال ۱۴۰۰ هم عراق، آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، امارات، رومانی، ترکیه، صربستان و روسیه بود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به ارزش افزوده پایین محصولات خام بر لزوم توجه به محصولات فراوری شده و بسته بندی تاکید کرد و افزود: در سالهای اخیر به ایجاد و گسترش صنایع توجه شده است از این رو سهم صنایع از صادرات در سالهای اخیر افزایش یافته است.
فتحی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بالای توسعه تجارت خارجی محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی، تسهیلات و حمایتهای لازم برای توسعه بازرگانی و تجارت محصولات کشاورزی در قالب ایجاد هلدینگ، شرکتهای بازرگانی و زنجیرههای ارزش محصولات کشاورزی ارائه میشود.
وی گفت: به نظر میرسد که اهرم حمایتی اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی در مسیر رقابت پذیرکردن میتواند کمک بزرگی در بهبود عملکرد صادرات باشد.
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